Anticipazioni Beautiful Finn è vivo ma sarà la fine 

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Finn è vivo e ritroverà Steffy. Scoppierà la crisi a causa di Liam

Gli intrighi a Beautiful non finiscono mai e anche le anticipazioni americane delle prossime puntate della storica soap opera promettono grandi colpi di scena. Per ciò che riguarda gli spoiler della serie, avevamo lasciato, dopo il durissimo attacco di Sheila, Finn apparentemente morto, mentre Steffy è alle prese con la sua amnesia che le impedisce di ricordare il suo passato e con il trauma per ciò che ha vissuto. La donna, dunque, sta vivendo nella convinzione che Liam è suo marito. Taylor e Bridget, per il momento, preferiscono non intervenire, convinti che la mente di Steffy abbia rimosso come meccanismo di autodifesa l’esistenza di Finn. La decisione presa è quella di dire solo a tempo debito la verità alla Forrester, tuttavia, la situazione è destinata a non durare, perché Steffy piano piano riesce a recuperare la memoria, in particolare quella a breve termine, grazie anche al confronto con Baker. Stando agli spoiler di Beautiful che arrivano dall’America capisce soprattutto che Liam non è suo marito, ormai ex, ma la sua dolce metà è in realtà il figlio biologico di Sheila, da cui ha anche avuto un figlio Haves. Il grande colpo di scena riguarda però proprio quest’ultimo, creduto da tutti quanti morto e che invece, dopo una dura lotta tra la vita e la morte, riesce a riprendersi e a guarire grazie all’intervento di sua madre adottiva Li. Dunque è ufficiale, anticipazioni alla mano Finn è vivo. Nel frattempo, però, chi rimane in allerta sulla questione della memoria di Steffy è anche Sheila, che sa che sarebbero guai se la ragazza ricordasse che è stata lei a spararle per uccidere e allora pianifica un modo per fare fuori la figlia di Ridge, stavolta una volta per tutte. Mentre la ragazza si sta riprendendo dal suo trauma ed è alle prese col recupero dei suoi ricordi, la donna, nella paura che Steffy possa ricordare o che le venga detto che Finn è morto e ciò aiuti i ricordi a venire a galla, pianifica un attacco alla Forrester, ma il tentativo di Sheila viene stroncato da Liam, provvidenziale nel salvare la vita a Steffy.

Anticipazioni Beautiful puntate americane Steffy

Stando alle anticipazioni di Beautiful il personaggio di Steffy è quindi, come possiamo vedere, centrale nelle prossime puntate della soap americana e per lei c’è in vista una grandissima sorpresa. Con l’incredibile colpo di scena di cui abbiamo parlato prima, rientra in azione proprio Finn, che dopo essere guarito, anche grazie ai miglioramenti di Steffy, vuole riprendersi pure sua moglie, ma il peggio non è assolutamente passato per lui. Una volta ripresosi completamente dalle ferite, Finn raggiunge Steffy nella sua villa al mare e i due finalmente si ricongiungono, ma le cose per la coppia che finalmente si è ritrovata non vanno per il meglio, visto che la Forrester non riesce a smettere di pensare a Liam e, pur avendo recuperato la memoria, inizia a riavvicinarsi all’ex marito, creando profonde tensioni con Finn. Nelle prossime puntate di Beautiful secondo spoiler americani, dunque, vedremo una Steffy dilaniata tra le conseguenze del trauma che ha vissuto, che fanno temere per la sua salute mentale, e il riemergere dei sentimenti per Liam, che le è stato vicino, seppur con l’inganno, e ha lasciato il segno sulla figlia di Ridge e Taylor.