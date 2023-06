Chi conduce Uno Mattina Estate 2023

Uno Mattina Estate riapre i battenti: chi sono i conduttori alla guida del programma di approfondimento mattutino di Rai 1

Con l’estate ormai alle porte, stanno per prendere il via i programmi televisivi che accompagneranno gli spettatori in questi caldi mesi di sole. A partire da lunedì 19 giugno torna l’amata versione estiva di Uno Mattina, storico programma di approfondimento della Rai in onda ormai da più di 30 anni. Al timone di Uno Mattina Estate 2023 ritroviamo Tiberio Timperi, volto iconico di uno dei format dello show, ovvero Uno Mattina in Famiglia. Il giornalista romano è stato alla conduzione del format di Rai 1 per ben 26 anni, passando per diversi cambi di titolo e modifiche al format, e ha dato l’addio al programma proprio nella puntata del 18 giugno, prima di ricominciare con Uno Mattina Estate. Timperi ricomincerà, poi, da I Fatti vostri dopo questa avventura estiva in quello che è stato per anni e anni il suo show di riferimento, per cui c’è molta attesa per vedere ancora una volta il giornalista alla guida del programma, prima di cominciare una nuova entusiasmante avventura. Nello specifico, l’ex presentatore di Sabato In e La vita in diretta si occuperà di condurre due finestre di Uno Mattina Estate: quella delle ore 9:00 e quella delle 11:00, lasciando, dalle 10:00 alle 11:00, spazio a un’altra coppia di conduttori, rappresentata da Serena Autieri e Gigi Marzullo. Tantissime novità, dunque, per questa edizione del programma di Rai 1, che si arricchisce con la presenza dell’attrice napoletana, reduce dai film Tre sorelle e The Christmas Show, e del conduttore campano, che invece è stato protagonista, sempre di Rai 1, delle puntate di Che Tempo Che Fa, figurando tra le presenze fisse al tavolo.

Uno Mattina Estate 2023 puntate

Riparte, quindi, con un format di ben tre ore Uno Mattina Estate 2023, le cui puntate sono suddivise in tre spazi che hanno un’identità ben precisa e dei contenuti ad hoc. Si parte alle ore 9:00, col primo slot condotto da Tiberio Timperi, che si occuperà di attualità e di inchieste sul territorio, con focus anche sui consumi e i consigli per risparmiare, nonché con approfondimenti su temi come la cucina, la salute e il benessere, con i soliti pareri degli esperti a guidare la conversazione. Dopo questa ora introduttiva, la palla passa alla coppia formata da Serena Autieri e Gigi Marzullo, che invece si dedicheranno maggiormente allo spettacolo, con approfondimenti su musica, cinema e teatro e con incontri con i grandi personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Alle ore 11:00 torna in scena invece Tiberio Timperi, con l’ultima finestra che cambia decisamente registro, mettendo da parte lo spettacolo e dedicandosi invece all’inchiesta e alla cronaca. Le puntate di Uno Mattina Estate 2023 alterneranno il racconto di grandi casi del passato con invece fatti di cronaca recenti, con il dibattito arricchito anche dalla presenza di ospiti presenti sia fisicamente in studio che in collegamento. Come di consueto, la programmazione di Uno Mattina Estate andrà in onda fino a settembre, accompagnando gli spettatori per tutto il periodo estivo, prima della ripresa dei format che invece popolano i palinsesti. invernali, come Uno Mattina e Uno Mattina in Famiglia