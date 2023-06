Cosa farà Flavio Insinna dopo L’Eredità: la decisione

Flavio Insinna lascia l’Eredità: cosa farà dopo, resterà in Rai. Le parole del conduttore durante l’ultima puntata del programma

È ufficiale nella serata di ieri 18 giugno Flavio Insinna ha condotto la sua ultima puntata de L’Eredità, mettendo la parola fine a questa lunga e bellissima avventura. Al suo posto come conduttore del programma del preserale di Rai 1 Pino Insegno. Le domande dei fan ora riguardano cosa farà dopo aver condotto l’ultima puntata della trasmissione si chiede il futuro dell’ex capitano di Don Matteo, che a questo punto si apre a nuove esperienze professionali. Flavio Insinna lascia L’Eredità ma resta in Rai. Non starà fermo a lungo, ma tornerà in scena tra circa un mese, a partire dal 22 luglio, quando l’attore condurrà il Techetecheshow su Rai 1, con la messa in scena di sei puntate monografiche a cui il volto televisivo, come ha raccontato all’Ansa, sta lavorando. Si tratterà di un’esperienza particolare, non da conduttore puro, ma più che altro da narratore, con il già conduttore di Affari Tuoi che si sposterà attraverso i luoghi che hanno segnato la vita dei grandi artisti protagonisti del Techetecheshow: si parte da Gianni Morandi, per continuare con Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Gigi Proietti, Raffaella Carrà e Fiorello. Prima di questa esperienza, Insinna condurrà, a partire proprio da oggi, l’evento Musicultura a Macerata, in programma fino al 24 giugno.

Queste, dunque, sono le prossime esperienze del giudice del Cantante Mascherato, mentre più nebuloso è il futuro di Insinna dopo l’estate. Ci sono varie ipotesi in ballo in tal senso, ma quella più suggestiva porta a un clamoroso ritorno in Don Matteo, già parzialmente visto nella tredicesima stagione della fiction di Rai 1. Nella suddetta intervista che abbiamo citato prima, lo showman televisivo ha ammesso di non avere intenzione di fare ancora il conduttore, ma starebbe valutando anche altre esperienze e in tal senso potrebbe leggersi un ritorno in pianta stabile nel mondo delle fiction, un’esperienza più collaterale come quella del lavoro con le Teche della Rai. Nella tredicesima stagione dell’amatissima serie ambientata in Umbria, Insinna è tornato a interpretare il capitano, ormai diventato colonnello, Anceschi solo come guest star, ma prossimamente potrebbe tornare anche come personaggio regolare. Questo, dunque, sembra essere il futuro di Flavio Insinna: dopo L’Eredità farà il Techetecheshow e poi in vista c’è ancora un ruolo centrale in televisione, ma sotto una veste diversa.

Flavio Insinna ultima puntata L’Eredità

Si è chiusa, con l’ultima puntata de L’Eredità, una lunghissima avventura per Flavio Insinna, che è stato al timore del programma di Rai 1 per ben cinque anni, rendendosi protagonista anche di puntate speciale e spinoff. L’ultimo ballo del conduttore è stato domenica 18 giugno e al termine della puntata Insinna ha salutato, con una commozione visibile, i tanti spettatori del programma, ringraziandoli per gli anni passati insieme e dedicandogli un pensiero speciale, definendoli la sua vera eredità in questi anni di show.

Il bellissimo discorso di Flavio Insinna, volto a ringraziare anche la Rai e tutta la produzione, è stato accolto da una lunghissima standing ovation e così è calato il sipario sull’avventura del conduttore nello storico show di Rai 1. È stato un momento davvero speciale, destinato a rimanere nella storia del programma, che però ora guarda al futuro e in particolare alla nuova guida che avrà quando riaprirà i battenti. Secondo quanto riportato da Dagospia, da gennaio 2024 al timone de L’Eredità ci sarà Pino Insegno, con l’inizio di una nuova era per uno dei programmi più amati della prima rete nazionale.