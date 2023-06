Quanto costa il matrimonio di Annalisa ad Assisi alla locanda del Cardinale

Annalisa e Francesco Muglia hanno celebrato il loro primo matrimonio ad Assisi: i prezzi de La Locanda del Cardinale

La notizia di giornata è sicuramente il matrimonio di Annalisa, l’attuale regina del pop della musica italiana, che ha sposato il manager Francesco Muglia. I festeggiamenti delle nozze della cantante di Bellissima si sono svolte, in gran segreto, nella splendida cornice della Locanda del Cardinale di Assisi. In gran segreto perché il matrimonio era previsto per il 1 luglio, nella terra della cantante, la Liguria, nel pittoresco borgo di Tellaro a Lerici. La voce di Mon Amour ha invece anticipato tutti quanti, sposandosi un giorno prima, con una cerimonia ristretta, ad Assisi, per poi festeggiare nella sua Liguria il giorno dopo. La location per i festeggiamenti con pochi invitati, circa cinquanta, è stata scelta perché gli sposi sono molto ghiotti di vino e tartufo. La locanda del Cardinale, nel pieno del centro storico di Assisi, a un passo dalla famosa Basilica di Santa Chiara, uno dei punti di massimo interesse della cittadina umbra. Il ristorante scelto per il matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia si distinguono per un ambiente molto elegante il quale è stato ricavato all’interno di un vecchio insediamento romano, risalente addirittura al 75 a.C. La location delle nozze dell’ex di Amici sorge su quello che era il cinquecentesco Palazzo del Cardinale, che nella sua storia è passato tra le mani di diverse ricche famiglie, prima di diventare uno dei posti più ambiti dell’intera Umbria.

Questa è stata, dunque, la scelta di Annalisa per le sue nozze, con la cantante che mentre si gode il successo delle sue hit, da Mon Amour a Disco Paradise insieme a a Fedez e J-Ax, festeggia le sue nozze con Francesco Muglia. Data la prestigiosa location, quanto è costato il matrimonio di Annalisa ad Assisi è sicuramente da ritenere una spesa di lusso, un prezzo a persona che potrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro, ovviamente dipende anche dalle scelte che hanno fatto i novelli sposi in fatto di menù. Si può però avere un’idea delle nozze andando a vedere i prezzi della locanda del Cardinale, con il menù del ristorante disponibile sul sito ufficiale, con i percorsi culinari offerti che rappresentano un’ottima alternativa per cerimonie ed eventi. A naso il costo delle

La locanda del Cardinale prezzi

La location del matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia offre una grandissima selezione di antipasti, suddivisi tra le armonie per il palato, con proposte relative soprattutto a formaggi e salumi, e gli starter veri e propri. Gli antipasti e i taglieri hanno dei prezzi che oscillano tra i 20 e i 25 euro. A seguire possiamo trovare una selezione di primi con un costo che rimane sulla media dei 25 euro. Dopo di che, con i secondi, i prezzi salgono dai 30 ai 35 euro, con piatti suddivisi a seconda della modalità di cottura, se alla stufa o al fuoco. Infine arriviamo, ovviamente, ai dolci, che hanno dei prezzi che vanno dai 10 ai 12 euro.

Oltre al menù alla carta, la Locanda del Cardinale offre, come anticipato, anche diversi percorsi di degustazione culinaria, in particolare tre che hanno anche diverse fasce di prezzo: dai 65 euro di quello base ai 75 euro di quello medio, fino agli 85 euro del più costoso, che varia a seconda della proposta dello chef. Ad accompagnare la prestigiosa cucina, il locale di Assisi propone anche un’ampia selezione di vini nella sua prestigiosa cantina.