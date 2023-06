Naomi Campbell mamma ma agli eventi senza pancione: il motivo 

Naomi Campbell annuncia su Instagram di essere diventata mamma per la seconda volta, ma c’è il giallo pancione per la modella

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Naomi Campbell ha annunciato di essere diventata madre per la seconda volta. Una notizia che ha preso in contropiede il mondo intero, perché la top model non aveva annunciata di essere incinta e non si era mai mostrata col pancione. La Venere Nera aveva sorpreso tutti anche nel 2021, al momento della sua prima gestazione, perché anche in quel caso non aveva fatto alcun annuncio preliminare e ora che lo schema si è ripetuto aumentano le domande dei fan sul pancione della supermodella. Se andiamo a vedere il profilo Instagram dell’ex di Flavio Briatore, non appare alcuna foto relativa al periodo della gravidanza e, allo stesso modo, Naomi Campbell non si è mai vista in pubblico con il pancione. Questa mancanza di apparizioni pubbliche ha riportato in auge i dubbi sulla Campbell mamma, già venuti a galla nel 2021.

Secondo molti, la top model ha avuto i suoi figli tramite la gravidanza surrogata, un’ipotesi che come detto si era già fatta strada due anni fa, quando Naomi è divenuta madre a 51 anni, ma poi è arrivata la secca smentita della diretta interessata. Oggi la questione riemerge, senza trovare però conferme, così come riecheggiano le parole della stessa modella di qualche anno fa, quando la Venere Nera si era detta pronta a percorrere ogni via pur di diventare madre. Dietro alla mancanza di foto e apparizioni col pancione, però, potrebbe esserci semplicemente la voglia di Naomi Campbell di mantenere la propria privacy. Negli ultimi anni, infatti, la top model ha lasciato trasparire poco della sua vita privata e soprattutto da quando è diventata mamma ha tenuto alto il riserbo intorno alla sua famiglia, non rivelando nemmeno il nome della figlia. Anche in questo caso la gravidanza di Naomi Campbell non è stata accompagnata da alcun annuncio, se non al momento della nascita vera e propria del suo secondogenito, un maschio. Insomma, i dubbi sulla gravidanza della supermodella sono destinati a permanere, ma non cancellano ovviamente la gioia di questo bellissimo momento.

Naomi Campbell figli

È diventata mamma per la seconda volta, dunque, Naomi Campbell, che sul post che ha dato la lieta notizia su Instagram ha anche aggiunto che non è mai troppo tardi. La supermodella ha infatti 53 anni e appena due anni fa, come abbiamo visto in precedenza, è divenuta madre per la prima volta. A margine dell’annuncio della nascita della figlia, la supermodella non ha mai più mostrato la sua piccola sui social o in pubblico, tenendola quindi al riparo dalla luce dei riflettori.

Nella foto che ha postato oggi la Venere Nera possiamo vedere la manina della sua prima figlia, ma per il resto non è disponibile alcun dettaglio, nemmeno il nome avuta nel maggio 2021. Sappiamo, però, che diventare madre è un sogno che si realizza per Naomi Campbell, che a più riprese, soprattutto negli ultimi anni, ha espresso questo forte desiderio e ora, dopo una strepitosa carriera, può godersi finalmente la sua famiglia.