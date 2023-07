Benedetta tentatrice Temptation Island 2023 chi è cognome

Chi è Benedetta tentatrice di Temptation Island 2023: giovane imprenditrice con la passione per la musica

Mentre i fidanzati di Temptation Island 2023 cercano di capire quale possa essere il futuro delle loro relazioni, devono fare i conti con la presenza delle bellissime tentatrici che vivono con loro nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Tra queste troviamo Benedetta di cognome Pascali, tentatrice che ha già colpito il fidanzato Daniele con cui si è resa protagonista di un bagno che ha fatto molto chiacchierare sul web. Benedetta è originaria di Roma, dove è nata nel 1997, e ha quindi 26 anni. Nonostante la giovane età, la protagonista dello show di Canale 5 sembra aver già trovato la propria strada nella vita: dopo aver concluso gli studi di moda all’università, la tentatrice di Temptation Island 2023 ha iniziato a disegnare costumi da bagno mettendo così a frutto gli studi fatti. Oltre alla moda, l’altra grande passione di Benedetta è la recitazione infatti aspira ad una carriera da attrice e è apparsa nel video della canzone Sto bene a metà di Nicola Braccia. Come hobby suona la chitarra strumento che ha studiato per qualche anno e con cui continua a dilettarsi tutt’oggi. Benedetta di lavoro è fashion designer, modella e attrice così come si legge sulla sua bio su Instagram. La ragazza, anche prima di fare Temptation Island, era molto seguita sia perché parecchio attiva sui social, dove sponsorizza non solo linee di costume, ma anche altri prodotti come influencer, sia perché ha lavorato in un’emittente locale, per cui era un volto già noto a una buona fetta di pubblico. Quella a Temptation Island, dunque, non è la prima esperienza televisiva per Benedetta, che infatti ha dimostrato di avere già una certa dimestichezza col mondo dello spettacolo e non a caso è stata la tentatrice che con tutta probabilità si è distinta maggiormente nella prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia e di cui, sicuramente, si sta parlando maggiormente sul web.

Benedetta tentatrice Temptation Island 2023 Instagram

Su Instagram Benedetta Pascali ha un grandissimo seguito, oltre 110.000 followers sul suo profilo col nickname benedettapascali. La ragazza ha il profilo privato, ma le sue foto stanno letteralmente facendo il giro del web grazie anche alle diverse fanpage che sono nate per sostenere la tentatrice, sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Come detto, subito nella prima puntata Benedetta si è messa in mostra stringendo un legame con Daniele, fidanzato di Vittoria che sembra davvero molto preso dalla bellissima imprenditrice romana. I due, come accennato, sono stati protagonisti di un bagno che non ha fatto molto piacere alla fidanzata di Daniele, che più che altro, come tutti gli spettatori, ha visto il feeling abbastanza palese tra il suo ragazzo e la tentatrice. Dal canto suo, comunque, Daniele, nonostante sia sembrato ammaliato dalla bellezza di Benedetta, si è più che altro confidato con lei, parlandole proprio dei problemi che vive con la sua fidanzata Vittoria, con cui addirittura dorme in stanze separate. Il rapporto tra Daniele e Benedetta, ancora in piena evoluzione, è uno di quelli tenuti maggiormente sotto osservazione in questo avvio di Temptation Island 2023 e i fan si chiedono cosa succederà tra i due e soprattutto come reagirà Vittoria qualora tra il suo fidanzato e la bella Benedetta dovesse consolidarsi questo feeling.