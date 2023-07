Gabriela Temptation Island 2023 chi è: cognome Instagram

Chi è Gabriela una delle protagoniste di Temptation Island 2023: il giallo sul rapporto con Giuseppe e il suo lavoro

Una delle coppie che si è presa maggiormente la scena sin dalla primissima puntata dell’edizione 2023 di Temptation Island è quella composta da Giuseppe e Gabriela, che sono arrivati allo show in seguito alla scoperta che il ragazzo si era iscritto a un sito di incontri. Il cognome di Gabriela è Chieffo, la giovane protagonista di Temptation Island è nata nel 2004, è originaria di Scafati in provincia di Salerno e ha appena 19 anni. Su Instagram si può trovare un profilo di coppia della ragazza insieme a Giuseppe, col nickname gabry_peppe9, ma il profilo è privato, probabilmente chiuso in attesa della fine del programma. Anche su Facebook la coppia ha un profilo condiviso dove vengono pubblicate le loro foto. Stando alla bio del profilo, Gabriela è un’estetista, in particolare un’onicotecnica, ovvero un’estetista specializzata nella cura delle unghie. Giuseppe invece di cognome fa Ferrara è del 1999 e ha 24 anni di età ed è della stessa città della fidanzata, come lavoro si occupa della gestione dell’azienda di famiglia che tratta moto. I due si sono conosciuti a scuola. Alcuni dettagli della vita di Gabriela li abbiamo conosciuti proprio grazie alla sua avventura a Temptation Island, tra il video di presentazione e le reazioni della prima puntata. Gabriela è fidanzata con Giuseppe da ben 7 anni, per cui si è messa insieme al suo attuale ragazzo quando aveva appena 12 anni. La loro relazione è stata presentata come chiusa e soffocante, con la ragazza che ha raccontato di aver dovuto rinunciare alla scuola e agli amici per stare con il suo amato.

Gabriela e Giuseppe Temptation Island 2023

I due si sono chiusi nella loro relazione anche a causa dell’estrema gelosia per il partner, ma tra loro la crisi è esplosa all’inizio di questo anno, quando Giuseppe si è iscritto a un sito di incontri con il nickname American Boy usando però il numero di Gabriela e la ragazza ha ricevuto un messaggio proprio dalla conquista del suo fidanzato. Questo incidente ha minato ovviamente la fiducia che la ragazza riponeva in lui e per questo motivo Gabriela ha deciso di iscrivere lei e Giuseppe a Temptation Island, anche per capire se il ragazzo l’abbia effettivamente tradita, cosa che lei sospetta, ma che non sa con certezza. Di recente, sul web si è parlato molto della coppia, in particolare per una segnalazione che sarebbe arrivata all’influencer Deianira Marzano, secondo cui i due hanno inscenato una crisi e si sarebbero iscritti a Temptation Island solo per ottenere visibilità. La segnalazione è arrivata da una fonte anonima, che però ha sottolineato di avere un legame con Gabriela, ma per il momento si tratta di uno scenario che non è stato verificato.

Fin dalla prima puntata la coppia si è fatta notare dal pubblico di casa. Le loro espressioni e reazioni sono diventate virali e sono oggetto di meme che hanno inondato i social. In particolare il comportamento di Gabriela dopo i primi corteggiamenti fatti da Giuseppe ad una tentatrice. Iconica la scena dove insulta il suo ragazzo con in sottofondo la canzone Bastardo di Anna Tatangelo.