Lollo tentatore Temptation Island 2023 chi è cognome: calciatore Nazionale

Chi è Lollo protagonista di Temptation Island 2023 tra le fila dei tentatori: calciatore che ha giocato anche con la Nazionale

Lollo è uno dei tentatori più intraprendenti di Temptation Island 2023 infatti si è immediatamente avvicinato alla fidanzata Ale. Il cognome del tentatore è Di Curzio, ha 27 anni ed è originario di Roma, dove è nato il 31 gennaio del 1996. Di lavoro Lollo fa il tassista, ma tra le sue grandi passioni c’è il calcio, sport che il tentatore ha praticato per tantissimi anni e fino a poco tempo fa. L’ultima squadra in cui il protagonista dello show di Canale 5 ha giocato è stato il Ladispoli, ma in passato Lollo ha militato nelle giovanili della Fiorentina, ottenendo anche una convocazione con la nazionale italiana Under 17. Dopo aver lasciato il club viola, il tentatore di Temptation Island ha vestito le maglie di diverse squadre in giro per l’Italia, passando prima al Rieti, poi all’Avezzano, al Livorno e alla Vibonese, prima di cominciare a vestire più che altro maglie di squadre laziali, segnando valanghe di gol. Nella sua carriera, Lollo è arrivato a giocare, come massimo risultato, in Serie C, dove ha messo in mostra le sue doti da prima punta. La sua esperienza al Ladispoli si è conclusa bruscamente alla fine dell’ultima stagione e così il ragazzo ha deciso di tentare la strada dello spettacolo con Temptation Island. Lorenzo è un ragazzo indipendente, abituato a vivere da solo da quando era adolescente a causa della sua carriera, e a Temptation Island 2023 ha mostrato subito la sua grande sicurezza, mettendosi immediatamente in gioco. L’impatto di Lollo sul programma di Canale 5 è dato dal fatto che sui social sono comparse addirittura delle fanpage dedicate al tentatore, uno scenario inusuale visto che di solito il supporto del pubblico e la sua attenzione va principalmente alle coppie, ma come detto ha subito saputo conquistare l’audience di Temptation Island 2023, risultando uno dei profili più gettonati sin dalla fine della prima puntata.

Lollo tentatore Temptation Island 2023 Instagram

Lollo Di Curzio, protagonista di Temptation Island 2023, vanta un certo seguito su Instagram, quasi 6.000 followers nonostante il profilo il cui nickname è lorenzodicurzio sia privato. Tra questi c’è un follower d’eccezione, il difensore centrale della Roma e della Nazionale italiana Gianluca Mancini, ma sono in molti a monitorare con attenzione il protagonista dello show di Canale 5. Come detto, il ragazzo si è avvicinato nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023 ad Ale, la fidanzata di Federico, la quale ha vissuto un impatto davvero difficile nello show, con la sua dolce metà che ha apertamente detto di non amarla. Anche per questo motivo Lollo ha fatto breccia nei cuori degli spettatori che globalmente hanno condannato l’atteggiamento di Federico e hanno preso le parti di Ale e molti sperano di vederla felice proprio insieme a al tentatore. Su Instagram e su Twitter possiamo leggere moltissimi messaggi d’incoraggiamento verso il ragazzo e soprattutto di desiderio per il coronamento della ship tra il calciatore romano e Ale, che secondo molti fan merita di fare il suo percorso a Temptation Island per staccarsi da Federico.