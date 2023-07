Mirko Temptation Island 2023 chi è cognome: un lavoro da nababbo

Tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Temptation Island c’è Mirko: chi è il fidanzato di Perla nello show di Canale 5

Tra i principali protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2023 abbiamo visto Mirko e Perla, una delle coppie che sono sembrate maggiormente divise nello show. Mirko che di cognome fa Brunetti ha 26 anni ed è fidanzato con Perla, cognome Vatiero, da cinque anni. I due vivono insieme a Rieti, città d’origine del ragazzo, e sappiamo proprio come questo spostamento della ragazza nel Lazio abbia messo in discussione il loro rapporto, visto che Perla per seguire Mirko ha lasciato la famiglia in Campania, a Salerno, e ha cambiato completamente vita, ma ora non si sente più felice e soprattutto si sente profondamente annoiata dalla relazione, provando probabilmente anche risentimento e rimpianti per il grande cambio che ha dovuto fare. Su Instagram è possibile trovare il profilo del ragazzo col nickname mirkobrunetti_, ma come per gli altri protagonisti dello show il canale social di Mirko è privato e lo rimarrà finché non sarà finito Temptation Island. Dalla bio, però, possiamo trarre le prime informazioni su di lui e scoprire che Mirko Brunetti è laureato in economia e management presso l’Università Niccolò Cusano e gestisce l’esportazione e il brand della storica pizzeria di famiglia.

I problemi relazionali di Mirko e Perla sono venuti fuori subito alla prima puntata: la ragazza, in fase di presentazione, si è lamentata dell’apatia del ragazzo, che sembra disinteressato a lei e non desideroso di darle le attenzioni che merita. Il reatino, dal canto suo, ha invece accusato Perla di averlo reso così, perché ogni volta che lui cercava di fare qualcosa per lei, la ragazza non sembrava mai soddisfatta e Mirko ha portato alcuni esempi, come la volta che le ha organizzato una festa a sorpresa e la ragazza si è risentita perché si aspettava altro. A rendere ancora più incandescente la situazione sono i primi video che Mirko ha visto nella sua avventura a Temptation Island, con la sua fidanzata che ha definito noioso il suo ragazzo e si è avvicinata al tentatore Emanuele, facendosi fare un massaggio ai piedi che ha mandato letteralmente su tutte le furie la sua dolce metà. Non il migliore degli inizi per i due, che a Temptation Island 2023 sperano di ritrovare il loro amore.

Mirko Temptation Island 2023 lavoro

Il lavoro di Mirko di Temptation Island, dunque, è manager del brand di famiglia, la catena di pizza a taglio Eurofocaccia Pizza d’autore. Si tratta di un’attività storica, nata addirittura negli anni Sessanta, col primo locale aperto a Rieti da Pietro e Bruno Brunetti. Da sessanta anni ormai, la famiglia di Mirko manda avanti la sua attività, che è diventata un vero e proprio punto di riferimento nel centro Italia, con diverse pizzetterie aperte tra il Lazio, l’Umbria e la costa adriatica in Abruzzo e nelle Marche. Sulla bio del profilo Instagram di Mirko c’è il tag, in particolare, al punto vendita di Avezzano di Eurofocaccia, quindi è possibile che il ragazzo si sia occupato in prima persona proprio dello sviluppo di questa pizzetteria continuando il lavoro di espansione del brand. Proprio la sua attività ha attirato l’attenzione dei social con tantissime segnalazioni di persone che hanno riconosciuto quello che è a tutti gli effetti il manager di questa famosa catena. Non potevano mancare anche riferimenti al suo patrimonio, in particolare per criticare Perla, attaccata fin dalla prima puntata dalla gran parte degli utenti.