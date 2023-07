Robert de Niro nipote chi era causa morte 

Chi era Leandro De Niro Rodriguez nipote del celebre attore Roberto trovato morto all’età di appena 19 anni

Un brutto lutto colpisce la famiglia di Robert De Niro. Tramite un post sul proprio Instagram, Drena De Niro, figlia adottiva della star di Hollywood, ha annunciato la morte di suo figlio Leandro, nipote di Robert venuto a mancare all’età di appena 19 anni. La figlia della star di Hollywood ha espresso tutto il suo cordoglio con un lungo messaggio sul social, ringraziando per il supporto ricevuto e chiedendo anche che venga rispettata la privacy della sua famiglia in questo momento molto delicato. A tal proposito, non è nota la causa morte del nipote di Robert De Niro ed è evidente la volontà di mantenere il riserbo su quanto accaduto ma ci sono diverse indiscrezioni. Il corpo del ragazzo è stato trovato senza vita nella casa di sua madre Drena a Wall Street da un suo amico, che si era preoccupato perché non lo sentiva da giorni. Tra le ipotesi che stanno prendendo piede oltreoceano sulla causa della morte del nipote di De Niro c’è quella dell’overdose, che però ancora non trova conferma.

Se l’attrice si è sfogata sui social, sottolineando tutto l’amore che ha provato per il figlio e il dolore che la sta colpendo adesso con la sua morte, nessun commento è arrivato dal padre del ragazzo, Carlos Marè, taggato però sui post social di Drena, e da suo nonno Robert.Per quanto riguardo Leandro, come detto il nipote di Robert De Niro aveva appena appena 19 anni e il suo sogno era quello di ripercorrere le orme del nonno e farsi strada nel cinema. Il ragazzo era un attore in erba, aveva partecipato con piccoli ruoli in film come The Collection, Cabaret Maxime e A Star is Born, dove ha lavorato anche sua madre Drena.

Le parole condivise da Drena De Niro, la madre di Leandro, su Instagram sono davvero molto intense e racchiudono il dolore che la donna sta provando. Nata a New York il 3 settembre del 1971, Drena è stata adottata dal protagonista di Taxi Driver quando aveva appena nove anni, in seguito al matrimonio tra l’attore e la madre di Drena, Diahnne Abbott, anche lei attrice come suo marito. La stessa Drena ha seguito le orme della mamma e del padre adottivo, che è stato molto importante per la sua carriera, visto che la donna ha recitato proprio insieme a Robert De Niro in diverse occasioni a inizio carriera.

Le prime apparizioni sul grande schermo della madre di Leandro risalgono alla fine degli anni Novanta e nel 2002 la vediamo per ben due volte al fianco del padre adottivo: nel film Showtime, dove De Niro è affiancato nel ruolo da protagonista da Eddie Murphy, e in Colpevole d’omicidio, che racconta la vera storia del poliziotto Vincent LaMarca. Tra Robert e Drena De Niro, dunque, c’è un rapporto molto stretto, anche perché la donna non ha mai conosciuto il suo padre biologico, per cui il protagonista di Toro scatenato è stato la vera e propria figura paterna per Drena e il suo supporto sicuramente sarà molto importante in un momento di così grande sofferenza.