Morta attrice Beautiful: chi era Andrea Evans e chi faceva

È morta Andrea Evans, attrice celebre per la sua partecipazione a Beautiful: la causa della morte e chi interpretava nella soap

Il mondo della televisione piange la scomparsa di Andrea Evans, una delle grandi protagoniste delle soap opera del piccolo schermo, venuta a mancare all’età di 66 anni nella giornata di domenica. Nata ad Aurora, nello stato americano dell’Illinois, il 18 giugno del 1957, Andrea Evans si è affermata come attrice nel campo televisivo grazie alle sue esperienze in soap opera come Una vita da vivere e Beautiful. È stata la prima serie a consacrare l’attrice, che ha interpretato nel racconto il ruolo di Tina Lord Roberts dal 1979 al 2011, ottenendo per questo ruolo anche una candidatura agli Emmy nel 1988 e altri riconoscimenti televisivi, tra cui due per il miglior personaggio cattivo in una soap opera, un traguardo sempre molto ambito nel campo. Dopo il grande successo di Una vita da vivere, per Andrea Evans è arrivata l’esperienza nella soap opera per eccellenza, chiaramente Beautiful, dove l’attrice statunitense ha vestito i panni per oltre 150 episodi di Tawny Moore, prima dal 1999 al 2000 e poi col ritorno in scena nel 2011. Nello specifico, il personaggio di Andrea Evans fece la sua entrata in scena tramite sua figlia, Amber, una giovane rimasta incinta di Rick Forrester. Come spesso accade in Beautiful, la vicenda della gravidanza assume tinte molto contorte, perché Amber è in dubbio sull’identità del padre e alla fine questo bambino muore poco dopo la nascita, così Tawny architetta un inganno ai danni di Rick, facendogli credere che il figlio della cugina di Amber, che la ragazza vorrebbe dare in adozione, è quello che la figlia di Tawny ha avuto da lui e così Amber e Rick riescono a rimanere vicini. Quest’inganno rappresenta il cuore dell’esperienza di Andrea Evans in Beautiful, poi dopo la confessione di Amber lei e sua madre escono di scena e il personaggio della Evans ritorna circa dieci anni dopo, con un’altra gravidanza di sua figlia Amber e un altro inganno organizzato che però stavolta non va in scena. Dopo l’esperienza in Beautiful, la star a stelle e strisce è diventata protagonista di un’altra soap opera, Passions, in cui l’attrice ha interpretato il personaggio di Rebecca Hotchkiss dal 2000 fino al 2008, affermandosi come una delle grandi protagoniste dello show. Il ritorno in Beautiful ha rappresentato, quindi, l’ultima grande parte dell’attrice, che poi è stata protagonista negli ultimi dieci anni di altri ruoli saltuari, prima di spegnersi all’età di 66 anni.

Andrea Evans causa morte

La causa morte di Andrea Evans è stata un cancro al seno con cui l’attrice combatteva da tempo. La donna si è spenta nella sua casa a Pasadena, in California, e la notizia della sua morte è stata data dal suo rappresentante Nick Leicht, che ha ricordato il grande talento dell’attrice e il piacere che ha provato nel lavorare con lei. Dopo il messaggio di Leicht ne sono arrivati molti altri da parte di ex colleghi e fan, che hanno voluto ricordare una donna che ha fatto la storia della televisione, con ruoli importanti in soap opera capaci di appassionare milioni di spettatori. Messaggi toccanti sono arrivati anche da Stephen Rodriguez, il marito della donna, che ha sottolineato la forza con cui la moglie ha combattuto contro la sua malattia, e dalla figlia Kylie Rodriguez, che ha ammesso che ad appena 19 anni il suo mondo ora è cambiato per sempre.