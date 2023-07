Tale e quale show 2023 concorrenti: in anteprima li annuncia Carlo Conti

Arriva dal profilo Instagram di Carlo Conti la lista ufficiale dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023. Alex Belli, un grande ritorno e la sorpresa Scialpi

Carlo Conti sempre più social e come Amadeus ha annunciato su Instagram chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2023. D’altronde uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva sta per prendere forma e non poteva che essere con un post in anteprima sul suo profilo l’ufficializzazione del cast della nuova edizione del talent di imitazioni, in partenza il 22 settembre come di consueto su Rai Uno. Sono dieci i partecipanti al gioco delle esibizioni a tema, a partire dalla showgirl Pamela Prati, che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip si rimette in gioco nel programma delle rete ammiraglia della tv di Stato. Spazio poi a un’altra reduce da un reality di casa Mediaset, ovvero Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, che dopo l’Isola dei famosi torna in scena con Tale e Quale Show, portando anche le sue non indifferenti doti canore sul palco della storica trasmissione. Dall’ultima edizione del GF Vip arriva anche Ginevra Lamborghini, protagonista controversa nella casa vista la squalifica per bullismo contro Marco Bellavia e anche lei pronta a sfoggiare le sue doti artistiche.

Il cast dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023 prosegue con la presenza di un’altra cantante, ovvero Federica Rotolo, nota con il nome d’arte di Jasmine, e con Ilaria Mongiovì, ex volto di Ti lascio una canzone, programma a cui la ragazza partecipò nell’ormai lontano 2008, alla prima edizione. Tra i partecipanti ci sarà anche Maria Teresa Ruta, conduttrice televisiva e giornalista, che vanta anche diverse partecipazioni a reality e programmi televisivi. La lista pubblicata da Carlo Conti su Instagram prosegue poi con Lorenzo Licitra, vincitore dell’edizione 2017 di X Factor, in cui l’artista è arrivato davanti ai Maneskin. Spazio poi a Giovanni Scialpi, noto semplicemente col suo cognome, cantante e personaggio televisivo che vanta la bellezza di ben 14 album pubblicati, e infine a chiudere la rosa di imitatori ci sono Gaudiano, cantautore vincitore della sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2021, e Alex Belli, anche lui di recente protagonista del GF Vip. Di seguito, dunque, la lista completa dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023:

Pamela Prati

Jasmine Rotolo

Cristina Scuccia

Maria Teresa Ruta

Ilaria Mongiovì

Ginevra Lamborghini

Lorenzo Licitra

Scialpi

Gaudiano

Alex Belli

Tale e quale show 2023 Cirilli e Paolantoni

Abbiamo visto i 10 concorrenti protagonisti della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti ma, ovviamente, non possono mancare anche i celebri ripetenti, ovvero Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, ormai volti simbolo di Tale e Quale. Carlo Conti ha confermato la loro presenza nel cast, suscitando la felicità di tutti i fan, che non vedono l’ora di assistere alle bizzarre imitazioni del duo di comici, che negli ultimi anni ha regalato davvero tante gioie agli spettatori. Ricordiamo, tra le loro performance più celebri, quelle in cui hanno vestito i panni di Mahmood e Blanco cantando Brividi o quando hanno incarnato Stanlio e Ollio, o ancora quando si sono prestati all’interpretazione di Fedez e J-Ax o di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. Come nell’ultima edizione, la coppia dovrebbe concorrere al pari degli altri protagonisti, con la differenza che chiaramente le loro esibizioni saranno sempre ideate come dei duetti tutti da ridere.