Giovanni Allevi come sta: la malattia e la smentita sui social

Giovanni Allevi come sta: spieghiamo quali sono le condizioni del celebre pianista e compositore italiano, dopo le notizie che sono circolate di recente sul suo conto.

Improvviso allarme tra i fan del più celebre pianista italiano: nella mattinata di oggi, venerdì 14 luglio 2023, si è rapidamente diffusa la notizia secondo cui Giovanni Allevi sarebbe tragicamente morto. Il compositore marchigiano di 54 anni ha però prontamente rassicurato tutti i suoi fan, comunicando di stare bene e che le notizie circolate sul suo stato di salute sono assolutamente false. “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, – ha scritto lui stesso su Instagram – voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo”.

La fake news è emersa nella sarata di ieri, giovedì 13 luglio, su alcuni siti internet e poi su Twitter, propagandosi però soprattutto nella mattinata di oggi. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, preoccupando i numerosi fan del pianista, un artista famosissimo di musica classica in attività dal 1997 e con 16 album realizzati finora in carriera. Giovanni Allevi è un musicista di fama mondiale, che nel corso degli anni ha vinto molti premi e ottenuto diversi riconoscimenti per la sua attività musicale, non solo nel nostro paese.

Dal giugno del 2022, però, il compositore e pianista originario di Ascoli Piceno ha rivelato pubblicamente sui social di essere affetto da una grave malattia, che lo ha temporaneamente costretto a ritirarsi dalle scene. Questo spiega, in un certo senso, perché i timori di una sua morte improvvisa siano così forti tra i fan. Giovanni Allevi soffre infatti di un mieloma, “una neoplasia dal suono dolce”, come lui stesso l’ha definita quasi un anno fa. Il musicista ha raccontato, in questo tempo, cosa significhi convivere con la malattia, dicendo che gli fa provare un “dolore a tratti insostenibile”, e che gli provoca anche un forte tremore alle mani, che lo ha costretto a interrompere momentaneamente di suonare.

Non ci sono in realtà grossi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: Giovanni Allevi continua le terapie per curare il mieloma che lo ha colpito, e periodicamente pubblica contenuti su Instagram, raccontando la sua vita ai fan preoccupati e ansiosi di tornare a sentire presto nuova sua musica. Di recente, il compositore ha spiegato di avere iniziato a praticare la meditazione per affrontare il dolore. Insomma, per il momento c’è poco da aggiungere, se non che di sicuro Giovanni Allevi non è morto, come alcuni siti avevano scritto.

Giovanni Allevi malattia

Come detto, Giovanni Allevi ha scoperto nel giugno 2022 di avere un mieloma. Nello specifico, la malattia che lo ha colpito è un mieloma multiplo, cioè un tumore che colpisce alcune cellule del midollo osseo, dette plasmacellule, la cui moltiplicazione sfugge al controllo dell’organismo, creandone un accumulo all’interno del midollo osseso. Tra i tumori, è piuttosto raro, dato che rappresenta solo l’1,5% delle forme tumorali che colpiscono gli uomini (e l’1,6% relativamente alle donne). I sintomi principali del mieloma multiplo sono dolore alle ossa e fragilità dell’osso stesso, che è così maggiormente soggetto a fratture.