Chi è il nuovo fidanzato di Belen: grande imprenditore

C’è un altro uomo nella vita di Belen: chi è la nuova fiamma della showgirl sudamericana dopo la rottura con Stefano Di Martino

Da tempo era nell’aria, ora arrivano anche le foto a ufficializzare la crisi tra Belen e Stefano De Martino. A fare luce sulla rottura tra i due è il settimanale Chi, che nella sua ultima uscita ha proposto alcuni scatti che vedono protagonisti la showgirl argentina e un uomo che ha tutta l’aria di essere la sua nuova fiamma. Il nuovo fidanzato di Belen è Elio Lorenzoni, di lavoro imprenditore originario di Brescia che ha accompagnato la conduttrice televisiva alla festa di Ignazio Moser. Si tratta di un’investitura importante, perché alla festa c’erano anche i genitori di Belen e di Cecilia oltre ai figli dell’ex volto di Tu si que vales, per cui la presenza di Elio a questo party certifica il suo ingresso ufficiale nella vita di Belen Rodriguez. Ma chi è questo nuovo fidanzato dalla showgirl? Chi ha introdotto alcune informazioni su Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano di 40 anni, presidente della Lorenzmotors, un’azienda leader nel settore delle macchine droni con uno sguardo davvero innovativo sulla progettazione dei motori. Il nuovo flirt di Belen ha studiato economia e gestione aziendale a Milano, all’Università Cattolica, e poi ha intrapreso la sua strada da imprenditore, sfruttando la sua passione per i motori per lanciare la sua attività. Elio Lorenzoni è anche un appassionato di golf e un esperto di e-bike, come fa sapere sempre Chi, mentre da Instagram non è possibile ricavare granché, visto che il profilo dell’imprenditore è privato, ma risulta tra i seguiti proprio di Belen e questo è un altro segno del rapporto che c’è tra i due.

Belen e Stefano Di Martino perché si sono lasciati

Mentre impazza, dunque, la notizia della liaison tra Belen ed Elio Lorenzoni, aumentano gli interrogativi sulle cause che hanno portato, nuovamente, alla fine della storia tra la showgirl e Stefano di Martino. Come detto in apertura, da tempo si parlava di una crisi tra i due, ma i dettagli della rottura restano ancora sconosciuti, nonostante le ipotesi siano diverse. Si è parlato, ad esempio, di un flirt tra l’ex protagonista di Amici e Alessia Marcuzzi, una voce che è stata smentita, ma che ha continuato comunque a circolare con forza. In molti, invece, soprattutto sul web hanno avanzato l’idea che a scatenare la crisi tra i due ormai ex fidanzati sia stato proprio il nuovo flirt di Belen, che quindi sarebbe la causa della rottura e non la conseguenza, visto che secondo diverse fonti la conoscenza tra la donna ed Elio Lorenzoni risale a diverso tempo addietro. Anche qui, però, non si trovano conferme certe e le prime foto di Belen e dell’imprenditore bresciano sono arrivate adesso. Tante domande, dunque, ma ora c’è una certezza: nella vita della showgirl argentina c’è un uomo nuovo e la rottura con Stefano Di Martino, a lungo paventata, è ormai realtà. Nei prossimi giorni sicuramente questo resterà un tema caldo, perché come hanno lasciato trapelare anche molti esperti di gossip, presto la verità intorno a Belen e Stefano potrebbe uscire fuori e sicuramente si potrà capire qualcosa in più sui motivi che hanno portato i due a lasciarsi di nuovo.