Non sono una signora: chi sono le Drag Queen

Alla scoperta delle Drag Queen protagoniste di Non sono una signora: due vincitrici di Drag Race e una storica artista

Da settimane ormai sta spopolando Non sono una signora, programma di Rai 2 che vede diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura gareggiare nelle vesti di Drag Queen. Lo show, condotto da Alba Parietti, è giunto alla sua quarta puntata, andata in onda giovedì 20 luglio, e abbiamo ormai familiarizzato anche con le vere Drag Queen protagoniste dello show. La giuria del programma, infatti, è composta da diversi volti noti del settore e il loro parere è decisivo nel giudicare le performance dei vari concorrenti che, di volta in volta, si sfidano e si battono per rimanere nel programma. Nella giuria di Non sono una signora troviamo Elecktra Bionic, il cui vero nome è Mattia Di Renzo. 29 anni, originario di Torino ma trapiantato a Milano, Mattia si è imposto all’attenzione del grande pubblico grazie alla vittoria della prima edizione di Drag Race Italia e da quel momento come Elecktra Bionic è diventato un punto di riferimento in questo mondo. Sin da bambino il protagonista di Non sono una signora è stato un appassionato di danza e di canto e ha mosso i suoi passi nei locali di Torino, esibendosi travestito da Drag Queen. Alle sue esibizioni ha accompagnato la passione per il make up e oggi Elecktra Bionic è una delle performer e modelle drag più attive e seguite in Italia, con oltre 80.000 followers su Instagram. Nella giuria del programma di Rai 2 troviamo, poi Vanessa Van Cartier, artista italo-belga, vero e proprio faro di riferimento non solo nel mondo delle Drag Queen, ma in generale in tutta la comunità LGBTQ+. Nata il 3 dicembre del 1979, Vanessa ha 43 anni e vanta una ricca carriera alle spalle: la sua consacrazione è arrivata con la vittoria nella seconda stagione dell’edizione olandese di Drag Race, cui ha fatto seguito il trionfo come Miss Continentale. Vanessa Van Cartier è stata protagonista anche di molti altri programmi, tra cui l’edizione olandese di Make Up Your Mind, e nel suo settore è specializzata in lipsync. Infine, a chiudere la rassegna dei giudici di Non sono una signora troviamo Maruska Starr, nota per essere la prima cantante Drag Queen italiana. Da ormai dieci anni Maruska porta avanti la sua attività, che è stata accompagnata anche da esperienze come attrice e interprete in spettacoli e live show. La protagonista di Non sono una signora ha lavorato moltissimo come vocalist e ha presentato molti spettacoli sia a livello locale che nazionale, mentre la fama sul piccolo schermo è arrivata soprattutto con la partecipazione, nelle vesti di giudice, alle prime due edizioni di All Together Now.

Non sono una signora palinsesti Rai

Come anticipato, questa prima edizione di Non sono una signora sta riscontrando il favore del pubblico, che ha risposto con entusiasmo a questo programma della Rai, sicuramente diverso rispetto alla programmazione classica dell’emittente di Stato. In attesa che si concluda questa prima stagione dello show di Alba Parietti, il pubblico si domanda se Non sono una signora sarà in futuro e se quindi ci saranno nuove stagioni del programma. In questo momento, per, non è possibile fornire una risposta certa a questa domanda, anche se le parole di Alba Parietti possono far ben sperare. Intervistata da Tv Blog, la presentatrice del programma ha infatti ammesso di sperare in una seconda stagione dello show, rivelando tutta la sua soddisfazione per come il programma sta andando. Non sono una signora non ha avuto una genesi facile, è andato incontro a diversi ritardi di trasmissione, ma ora che ha visto la luce si sta rivelando un successo. La speranza è che questo entusiasmo possa convincere la Rai a rinnovare lo show per una seconda edizione, ma sicuramente ogni decisione verrà presa quantomeno dopo la fine di questa prima edizione.