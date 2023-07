Alberto Temptation Island 2023 chi è Instagram: grande imprenditore

Chi è Alberto tentatore dell’edizione 2023 di Temptation Island: imprenditore con la passione per la cucina

Tra i tentatori che si sono messi in mostra in questa edizione di Temptation Island 2023 c’è Alberto di cognome Succi, single che si sta avvicinando molto a Francesca. 28 anni, originario di Roma, il single dello show di Canale 5 è un imprenditore, proprietario di un ristorante specializzato in poke, dal nome Jungle Poke, che si trova proprio nella periferia della Capitale, in Piazza Eschilo, dalle parti di Acilia, e a quanto si legge sul web anche gestore di diverse case vacanze. Alberto si definisce un ragazzo simpatico ed è un appassionato di cucina, particolarmente abile nel cucinare la carbonara, per cui possiede una ricetta segreta che non svelerà per nessun motivo al mondo. Il tentatore di Francesca è anche molto deciso sul suo futuro, ammette di vedersi tra dieci anni con una famiglia e padre di una bambina. Nella vita è una persona molto forte, incapace di darsi per vinta quando desidera qualcosa. Il ragazzo sta mettendo in mostra tutte le doti di cui ha parlato nel video di presentazione proprio nella sua esperienza a Temptation Island: come detto, Alberto si sta avvicinando molto alla single Francesca, che dopo un momento di iniziale smarrimento si sta finalmente ambientando nel resort. La ragazza è entrata nel programma col suo fidanzato Manuel, con cui da due anni vive una relazione fatta di alti e bassi e di frequenti rotture, ben cinque durante la loro storia. Proprio agli inizi della sua permanenza a Is Morus Relais Francesca è stata ferita da alcune rivelazioni del suo ragazzo, che ha ammesso di aver visto altre donne nei momenti in cui si è allontanato da lei, prima di tornarci insieme, e la donna ci ha messo un po’ a metabolizzare, riuscendo però negli ultimi tempi a ritrovare la bussola. Questo anche, e forse soprattutto, grazie ad Alberto, che si è mostrato attento ai bisogni di Francesca e ha messo a disposizione la simpatia di cui ha parlato per provare a farla stare meglio e farle godere la sua esperienza nel resort. Così, grazie all’aiuto del tentatore romano la concorrente di Temptation Island 2023 si è ripresa e adesso sembra davvero vicina ad Alberto, che da parte sua ha lasciato trapelare un certo interesse per la ragazza.

Alberto Temptation Island 2023 Instagram

L’avvicinamento alla fidanzata di Manuel ha reso Alberto Succi uno dei profili più cercati dai fan di Temptation Island 2023. Purtroppo, però, il single su Instagram ha il profilo chiuso, nonostante vanti un buon numero di followers, già di 3.500. Sui social, comunque, il tentatore di Francesca è presente col nickname @albertosucci e dalla sua bio è possibile scoprire il ristorante che il ragazzo possiede, ovvero Jungle Poke, di cui abbiamo parlato prima. Il locale effettua sia servizio di delivery che di take away e sembra essere stato aperto da poco, visto che il primo post pubblicato porta la data di giugno. Non c’è dubbio che la popolarità del romano sia destinata ad aumentare, anche perché la sua vicinanza a Francesca ha letteralmente fatto impazzire il web.