Anticipazioni Temptation Island stasera 24 luglio: giallo telecamere

Le anticipazioni dalla puntata di stasera 24 luglio di Temptation Island: crisi Mirko e Perla, una fidanzata chiede il falò

Torna stasera 24 luglio l’appuntamento con Temptation Island, giunto ormai alla sua quinta puntata. Sono quattro le coppie rimaste nel villaggio e a tenere banco secondo le anticipazioni dello show di Canale 5 saranno soprattutto Mirko e Perla, che stanno vivendo un momento davvero turbolento. Il ragazzo di Rieti negli ultimi tempi si è avvicinato moltissimo alla single Greta, che non ha nascosto di provare un certo interesse per il ragazzo. Complici anche le parole poco lusinghiere che gli sono state rivolte dalla fidanzata, Mirko si è sempre più poggiato su Greta per superare i momenti difficili in questo suo viaggio nei sentimenti, ma questa vicinanza sembra farsi sempre più intensa. Dalle anticipazioni di Temptation Island del 24 luglio possiamo vedere che Perla vedrà un video del suo fidanzato che la colpirà moltissimo, si parla addirittura di un bacio tra Mirko e Greta. Non sarà una puntata facile, però, nemmeno per il ragazzo, perché anche lui vedrà dei video che non gli piaceranno relativi a Perla, che in virtù proprio della vicinanza tra il suo fidanzato e la tentatrice si avvicinerà a uno dei single del villaggio. Si prospetta per Mirko e Perla una serata davvero movimentata e chissà che per i due, durante la puntata, non arrivi un falò di confronto. Le anticipazioni della puntata di stasera 24 luglio di Temptation Island hanno mostrato che una fidanzata chiederà un falò al suo ragazzo e sui social tutti sono convinti che si tratti di Perla, che scioccata dal comportamento del fidanzato potrebbe volere una risoluzione con lui. Sembra più difficile che il falò sia per altre coppie, considerando che Ale e Federico sono ormai fuori dai giochi e stanno vivendo la loro esperienza per conto proprio, mentre Daniele e Vittoria non sembrano arrivati a un punto così traumatico da chiedere un falò, specialmente da parte della ragazza. Restano Manuel e Francesca, gli altri candidati, secondo il web, al falò di confronto di questa sera. Inoltre c’è un giallo telecamere, Mirko e Greta potrebbero averle aggirate.

Anticipazioni Temptation Island Francesca

Secondo molti può essere Francesca la fidanzata pronta a richiedere il falò di confronto stasera nella puntata del 24 luglio di Temptation Island. La ragazza sin dall’inizio del suo percorso ha un po’ sofferto il distacco da Manuel, che invece è sembrato desideroso di vivere la sua esperienza, anche se un po’ bloccato con le tentatrici. Molte parole del ragazzo, però, più che gli atteggiamenti hanno ferito Francesca, che nell’ultima puntata è sembrata più sicura di sé e forte nel viversi questa avventura. Dalle anticipazioni di Temptation Island possiamo vedere che Francesca dovrà assistere a un video nel pinnettu che la colpirà e in molti, dunque, pensano che proprio queste immagini potranno essere indicative nella scelta di chiedere il falò. Al momento, dunque, le coppie sotto la lente d’ingrandimento sono principalmente due, ovvero Perla e Mirko e Francesca e Manuel, ma nella puntata di stasera ci sarà spazio a Temptation Island anche per Ale e Federico, in particolare per il racconto dei percorsi dei due, che viaggeranno su binari distaccati dal momento che dopo il mancato falò e la richiesta di Ale di non far visionare più materiale, il loro viaggio ormai sta procedendo singolarmente, per cui al centro della puntata ci sarà il racconto dei loro avvicinamenti con i rispettivi tentatori. Tutto questo ci sarà stasera 24 luglio a Temptation Island, come di consueto in prima serata su Canale 5.