Don Matteo 14 è alle porte e sono all’orizzonte tante novità. Il possibile addio di Lastrico e Giannetta ha sconvolto i fan: come stanno le cose.

Don Matteo è una serie che da anni attira grande attenzione tra il suo pubblico più fedele, ormai abituato, in tutti questi anni, a continui ribaltoni di scena, addii eccellenti e nuovi personaggi. Questi giorni, in realtà, sono particolarmente importanti per la fiction, dato che si stanno girando le puntate della 14esima stagione. Sì, siamo arrivati già a un numero talmente tondo e non ci sono accenni che possa finire qui, anzi. Il problema è che nelle ultime ore la curiosità, e anche la tristezza, ha fatto capolino tra gli spettatori per via del possibile addio alla serie di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta.

Entrambi nel corso degli anni sono diventati un punto di riferimento essenziale e sono tra i personaggi più amati: lo sanno bene. Proprio per questo, si sono permessi di scherzarci su con un video pubblicato poco fa sui social. I due, da bravi attori quali sono, hanno intitolato il post “Una comunicazione faticosa, e un grazie a tutti”. Poi hanno iniziato il filmato dicendo: “Ciao a tutti, è la terza volta che proviamo a fare questo video e non è proprio facilissimo. Siamo veramente fortunati, contenti di quello che abbiamo vissuto”. Insomma, tutto lasciava presagire che si sarebbe trattato dell’addio a Don Matteo, ma in realtà non era affatto così. Nonostante abbiano finto le lacrime, la voce tremante e lasciato toccare con mano l’emozione per l’annuncio ai fan, poi hanno rivelato che si trattava solo di uno scherzo: “Ci vediamo a Spoleto”. Ci saranno, quindi, nella 14esima stagione e, secondo alcuni rumors, potrebbero anche sposarsi. Ciò che non è dato sapere è invece se l’addio si consumerà comunque, ma più avanti, nel corso degli episodi. Giannetta e Lastrico, infatti, sono impegnati in molti progetti esterni e il loro successo negli ultimi anni si è moltiplicato, quindi potrebbero davvero uscire di scena nel corso del 2024.

Eugenio Mastrandrea

Non ci sono, però, solo i possibili addii, ma anche grandi novità nel cast. La casa di produzione Lux Vide, infatti, ha dato annuncio ufficiale nelle ultime ore dell’ingresso nella serie di Eugenio Mastrandrea. Vi verrà subito in mente di chi si tratta, visto che è stato protagonista della miniserie Netflix “From Scratch” e ha avuto un ruolo anche in “The Equalizer 3”. Mastrandrea è stato immortalato in una foto direttamente dal set in cui si trova con Raoul Bova, che nella serie interpreta don Massimo e di fatto ha ereditato lo storico ruolo di Terence Hill. Insomma, non resta altro da fare se non allacciarsi nel cinture e seguire tutte le novità che andranno in onda su Rai 1 nella primavera del 2024 quando la serie verrà trasmessa sul piccolo schermo. Fino ad allora, si susseguiranno gli spoiler, le anticipazioni e i rumors provenienti dal set e noi saremo qui a raccontarveli.