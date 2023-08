My Home My Destiny quando va in onda dopo la pausa estiva

My Home My Destiny si ferma per la pausa di agosto, ma presto tornerà a occupare il pomeriggio di Canale 5: tutte le novità a riguardo.

Sono i giorni centrali di agosto, quelli in cui tutti pensano al mare, alle ferie, alle vacanze e al massimo a cosa fare per occupare il tempo e dedicarsi al riposo. È così anche per la tv che si adegua alle abitudini di tutti gli italiani e, come spesso succede in occasione delle feste, cambia i suoi palinsesti. Non fa eccezione My Home My Destiny. La soap di Canale 5 sta ottenendo un grande successo tra il pubblico, facendo appassionare gli spettatori e tenendoli incollati al piccolo schermo. Ma anche i suoi seguaci più accaniti dovranno sopportare un breve stop di qualche giorno e sicuramente non per tutto il mese di agosto.

Mediaset, infatti, anche per quest’anno ha deciso di modificare la programmazione per le due settimane centrali di agosto. Le soap principali dell’emittente si fermano, quindi, ed è così anche per Beautiful e Terra Amara che torneranno a partire dal 21 agosto, ma anche per Un altro domani, che però è vicina alla conclusione. Per questi appuntamenti, la pausa è un po’ più lunga e dura dieci giorni. Non è esattamente così per My Home My Destiny, probabilmente perché si tratta di una nuova serie. Si fermerà comunque solo per le giornate di oggi 14 agosto e domani 15 agosto e al suo posto andranno in onda le repliche di Terra Amara che già da domenica ha ripreso l’intero ciclo di repliche. I fan hanno visto come una stranezza non vedere i loro personaggi preferiti nel pomeriggio Mediaset e, di sicuro, non l’hanno presa bene cercando di capire quando le puntate cancellate sarebbero andate in onda. L’attesa, però, verrà ben presto ripagata, perché il palinsesto di Canale 5 comprenderà di sicuro la nuova soap, possiamo rassicurarvi a riguardo.

My Home My Destiny nuova programmazione

Lo ribadiamo, sono solo due le giornate in cui si ferma la serie in occasione di ferragosto, ma poi è pronta a tornare con il suo consueto appuntamento. Stando alle nostre informazioni, My Home My Destiny riprende il 16 agosto nel suo abituale spazio e cioè quello delle ore 15:45 con il solito episodio giornaliero. Al momento, non siamo a conoscenza di ulteriori variazioni che dovrebbero riguardare il mese di agosto, se mai dovessero essercene. My Home My Destiny è un serial tv drammatico di origine turca che i più attenti spettatori italiani ricorderanno. È composto da 43 puntate suddivise in due stagioni ed è già stato trasmesso su Tv8 tra la fine del 2019 e la primavera del 2021. Ora è tornato in grande spolvero nella programmazione di Canale 5 e sembra che il pubblico lo stia apprezzando particolarmente. Non dovremo aspettare molto, quindi, per vedere come proseguiranno le vicende di Zeynep Göksu e la sua famiglia, ma intanto possiamo goderci la breve pausa estiva e le vacanze. Perché anche la tv, a volte, va in vacanza, anche se non ce ne rendiamo conto.