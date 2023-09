Max Pezzali moglie e figlio: la madre non è Debora

Chi è Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali: altro che La regola dell’amico non sbaglia mai, l’incontro e il matrimonio

Max Pezzali è molto schivo sulla sua vita privata ma è noto che si gode il successo al fianco di sua moglie che si chiama Debora Pelamatti storica compagna di vita. I due si sono sposati nel 2019, coronando un amore che è sbocciato dopo anni di amicizia (in barba alla famosa canzone degli 883 La regola dell’amico) e si è articolato in sei anni di fidanzamento. Le nozze tra i due si sono tenute lontano dai riflettori, in una location privata e con pochi amici nella splendida cornice di Villa Necchi a Pavia. Debora è originaria di Brescia, dove è nata nel 1974, poi si è trasferita a Pavia per studiare giurisprudenza e proprio qui ha conosciuto Max Pezzali grazie a un’amicizia in comune, come la donna ha raccontato al Corriere della Sera. Nessun colpo di fulmine, ma un amore sbocciato lentamente, molto dopo la conoscenza e in seguito ad anni di amicizia. Come ha raccontato a Domani, la donna prima dell’incontro col cantante ha avuto una storia d’amore difficile e per lei l’amore con la voce di Hanno ucciso l’uomo ragno ha rappresentato una vera e propria rinascita. Oggi Debora è la compagna di vita di Max Pezzali, su Instagram possiamo vedere molti scorci della loro vita insieme e, stando alla bio della donna, la moglie del cantante di Con un deca è un’amante dei libri, appassionata di moda e ama collezionare scarpe e borse. Un piccolo aneddoto su Debora Pelamatti è stato raccontato su Instagram da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari: è stato il nipote della donna, Renato, a far conoscere la band ai coniugi Max e Debora nel 2018, ben prima del grande successo dei bergamaschi. Il legame con Pezzali e sua moglie è rimasto così intenso da portare Riccardo per la prima volta sul palco del Circo Max e questo è solo un piccolo esempio dell’importanza di Debora Pelamatti nella vita di Max Pezzali.

Max Pezzali figlio

Oltre alla moglie Debora Pelamatti, nella vita di Max Pezzali c’è anche Hilo, suo figlio, nato dal precedente matrimonio del cantante insieme a Martina Marinucci. Il ragazzo è venuto al mondo il 24 settembre del 2008 e compie, dunque, quest’anno 15 anni. Il particolare nome del figlio del cantante de Lo strano percorso viene da un mitico navigatore polinesiano, che secondo la leggenda ha scoperto le Hawaii. Oggi Hilo è uno dei centri abitati più grandi delle isole ed è anche sede dell’Università delle Hawaii. In diverse occasioni Max Pezzali ha parlato dello splendido rapporto con suo figlio, non nascondendo l’importanza che lui ha avuto nella sua vita. In un’intervista a Sette, la voce de L’universo tranne noi ha confessato di avere molte cose in comune con suo figlio e di aver sviluppato insieme a lui un linguaggio comune, creando un’intimità davvero importante nel rapporto padre-figlio. Per ciò che riguarda la madre di Hilo, Max e Martina Marinucci sono stati sposati dal 2005 al 2013, poi hanno divorziato a causa di alcune incompatibilità ma, a quanto si legge online, i due hanno saputo mantenere un rapporto molto cordiale molto importante per il benessere di Hilo.