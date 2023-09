Vittoria Ceretti chi è la nuova fiamma di DiCaprio: quanti anni ha

Vittoria Ceretti 25 anni è la nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio stando alle foto del bacio pubblicate dal Daily Mail. Per chi sfila

Torna a far parlare di sé Leonardo DiCaprio, molto spesso al centro del gossip per le sue frequentazioni e, stando ad alcune foto che circolano in rete e a diverse indiscrezioni che spopolano sui social, la nuova fiamma dell’attore di Shutter Island sarebbe Vittoria Ceretti, giovanissima (ma non troppo stando alla regola dell’età di Leo) top model italiana. Da un po’ di tempo in realtà si parla di una possibile frequentazione tra l’indossatrice e Jack di Titanic, che si sarebbero conosciuti a maggio a Cannes, ma in un primo momento la notizia non ha trovato riscontri. Tutti pensavano che la fidanzata di Leonardo DiCaprio fosse Bella Hadid, non è così. Ora il biondo attore è uscito allo scoperto con Vittoria Cerretti, nuova fiamma, e hanno fatto la comparsa anche i primi scatti che immortalano i due e che invece suggerirebbero che possa esserci decisamente qualcosa tra l’attore di Titanic e la modella bresciana. Le foto in questione, offerte dal Daily Mail, ritraggono i due intenti a baciarsi a Ibiza e il web sta letteralmente impazzendo dietro questi scatti, ma chi è la presunta nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio? Classe 1998, Vittoria Ceretti è una supermodella italiana, originaria di Brescia, dove è nata il 7 giugno. Il suo esordio nel mondo della moda avviene da giovanissima, Vittoria sfila da quando ha circa 14-15 anni e, nonostante la giovane età, la ragazza vanta una grande carriera alle spalle, con sfilate nelle principali città del mondo per i più prestigiosi marchi del globo, da Dolce & Gabbana a Chanel, Dior e Cavalli. Vittoria Ceretti è stata il volto di molte pubblicità, per brand come Armani e Alexander McQueen, e ha ottenuto, a nemmeno venti anni, la copertina di Vogue in diverse edizioni, tra cui quella americana. Oggi la donna è una superstar mondiale, come testimonia il milione e mezzo di followers che ha su Instagram. Nel 2021, Vittoria Ceretti si è anche mostrata al grande pubblico italiano, conducendo la terza serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello. Per ciò che riguarda la sua vita privata, Vittoria Ceretti è stata fidanzata con il rapper Tony Effe e nel 2020 si è sposata con Matteo Milleri, noto dj. Stando a quanto si legge online, il matrimonio tra i due è giunto a termine e ora pare che la top model tricolore abbia ritrovato l’amore, con uno degli attori più importanti dell’intera storia di Hollywood.

Vittoria Ceretti età

Come spesso accade quando si parla della vita sentimentale di Leonardo DiCaprio, il focus dei fan è posto sull’età della nuova fiamma dell’attore di C’era una volta a Hollywood. Vittoria Ceretti ha 25 anni, compiuti proprio lo scorso 7 giugno, e ha ben 24 anni in meno di Leo, che invece l’11 novembre soffierà 49 candeline. Una grande differenza d’età, che però è ormai una costante per il protagonista di The Wolf of Wall Street, che si accompagna spesso con ragazze più giovani, tanto che sul web questa tendenza è diventata un vero e proprio meme. C’è da sottolineare, comunque, che al momento non c’è nulla di ufficiale tra Leo e Vittoria Ceretti, anche perché solo qualche mese fa giravano anche altre indiscrezioni, come la frequentazione tra DiCaprio e la modella ventiduenne Megan Roche, notizia che poi non ha trovato seguito, o quella con Gigi Hadid. Ci sarà da attendere, dunque, per capire se c’è realmente qualcosa tra l’attore americano e la modella italiana, ma le foto a Ibiza sicuramente danno qualche conferma in più.