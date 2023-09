Fiorello quanti figli ha: la vita privata di Rosario

Quanti figli ha Rosario Fiorello: la storia d’amore con la moglie e la splendida dedica di sua figlia per il compleanno

Rosario Fiorello è sicuramente uno dei personaggi dello spettacolo più amati in Italia, con una grandissima carriera alle spalle e tantissimi fan che lo seguono con affetto. Conosciamo bene la parabola dello showman siculo, ma che dire invece della sua vita privata? Il conduttore di Viva Rai 2 fa sempre molta attenzione a tenere lontano dai riflettori la propria sfera personale e proprio per questo le domande dei fan a riguardo si fanno sempre più assillanti. Gli utenti, ad esempio, si chiedono quanti figli ha Rosario Fiorello e la risposta è che il conduttore ha una figlia, Angelica, nata dal matrimonio con sua moglie Susanna Biondo. La ragazza è nata nel 2006, per cui quest’anno compie 17 anni. Raramente Angelica è comparsa in pubblico insieme a suo padre, ma tra le poche apparizioni ce n’è una recente, rimasta nel cuore dei fan, avvenuta in occasione dei 63 anni di Rosario, quando la giovane ha cantato la canzone Io Vagabondo dei Nomadi durante una puntata di Viva Rai 2 come regalo di compleanno per il padre. Un momento molto intenso, che ha emozionato Rosario, che ai tempi del Karaoke ha cantato tantissime volte Io Vagabondo e che inevitabilmente si è rivisto in sua figlia. Questa non è stata la prima apparizione di Angelica nello show di suo padre, ma in alcuni frangenti è apparsa, rimanendo però sempre in un ruolo marginale. Salvo queste piccole incursioni in Viva Rai 2 o in alcuni sketch di papà Rosario, Angelica Fiorello rimane molto riservata.

Fiorello moglie

Come anticipato, Angelica è nata dal matrimonio tra Rosario Fiorello e Susanna Biondo, che sono convolati a nozze il 14 giugno 2003, dopo diversi anni di fidanzamento e di convivenza. I due si sono conosciuti nel 1996, poco dopo si sono innamorati e hanno coltivato il loro amore, arrivando quindi a dirsi il fatidico sì in una cerimonia molto riservata, dove erano presenti appena 17 invitati stando alle informazioni che si reperiscono in rete. La moglie di Rosario Fiorello è nata il 21 aprile del 1965, per cui ha, oggi, 58 anni. Susanna viene da un mondo molto diverso rispetto al marito, non fa parte della scena dello spettacolo, ma ha studiato economia, ottenendo la laurea e lavorando poi nell’azienda di famiglia, che si occupa di doppiaggio e di lavoro di post-produzione nel mondo del cinema. Prima di unirsi in matrimonio con Rosario Fiorello, Susanna Biondo è stata sposata con Edoardo Testa, imprenditore con cui la donna ha avuto una figlia, Olivia. Angelica è quindi la seconda figlia della moglie di Fiorello, mentre è la prima per lo showman siciliano. Oggi Rosario, Susanna, Angelica e Olivia formano una splendida famiglia e i due coniugi vivono a Roma, mandando avanti il loro grande amore. In diverse occasioni, la spalla di Amadeus al Festival di Sanremo ha sottolineato l’importanza di Susanna nella sua vita e la donna ha anche fatto alcune apparizioni pubbliche al fianco del marito, ma per il resto rimane molto riservata, proprio come sua figlia Angelica.