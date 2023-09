Quando inizia Grande Fratello 2023: il cambio di programma

Quando inizia l’edizione 2023 del Grande Fratello: le date e tutte le novità del reality che si presenta in veste rinnovata

Dopo la controversa ultima edizione, culminata col trionfo di Nikita Pelizon, il Grande Fratello sta per tornare con uno spirito del tutto nuovo, fortemente voluto, come si è letto a più riprese sul web e sui social negli ultimi mesi, da Piersilvio Berlusconi, deciso a imprimere una svolta decisa al Grande Fratello, che per l’occasione perde la dicitura Vip e diventa un ibrido tra concorrenti nip e partecipanti famosi. Il Grande Fratello 2023 inizia l’11 settembre, come al solito su Canale 5, e insieme agli appuntamenti in prima serata, come sempre due a settimana dopo le voci che volevano la trasmissione in onda solo il lunedì, prenderanno il via anche quelli pomeridiani, che permetteranno di gettare uno sguardo più approfondito all’interno della casa. È incerta, invece, per ora la data di fine di questa edizione del GF, un tema caldo perché negli ultimi anni il programma è durato molto, lo scorso anno si è arrivati fino al 3 aprile, e anche questa immensa durata è finita sul banco degli imputati perché secondo molti ha finito per inficiare sulle dinamiche all’interno della casa. Tante novità in vista, dunque, molte ancora da scoprire, ma uno dei punti d’interesse è sicuramente rappresentato dal cast, che è stato in parte svelato proprio dalla produzione su Instagram e che proprio in virtù del ritorno dei partecipanti nip ha suscitato l’entusiasmo dei fan sui social. I primi sei concorrenti del Grande Fratello 2023 sono il campione olimpico Alex Schwarzer, le due attrici Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, che di mestiere fa l’operaia a Borso del Grappa, l’ingegnere Vittorio Menozzi e infine Letizia Petris, giovane proveniente da Riccione. L’attesa è alta per scoprire chi saranno gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023 e anche per assistere a tutte le novità volute dalla nuova direzione firmata Piersilvio Berlusconi, che ha inciso molto anche sul comparto opinionisti del programma.

Grande Fratello 2023 opinionisti chi sono

Le grandi novità, infatti, nell’edizione 2023 del GF sono anche in studio,. Alla guida del programma è stato confermato Alfonso Signorini, ma al suo fianco non ci saranno più Orietta Berti e Sonia Bruganelli, bensì Cesara Buonamici, volto iconico del Tg5 e opinionista unica di questa edizione. Si tratta di una scelta molto forte, che testimonia la nuova veste che la produzione vuole affibbiare al Grande Fratello. Dal canto suo, la giornalista vivrà un’esperienza decisamente inedita e lontana dai suoi impegni abituali e la curiosità dei fan è moltissima per capire come la Buonamici si calerà in questo nuovo ruolo. Cambio della guardia anche per quanto riguarda l’inviata social del Grande Fratello 2023, con Giulia Salemi che lascia l’iPad e i tweet e al suo posto ci sarà Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio e presenza abituale di Canale 5, visto che spesso ha preso parte, come ospite, a qualche puntata di Amici. Manca ormai pochissimo, dunque, e finalmente potremo assistere all’inizio di un’edizione fondamentale nella storia del Grande Fratello, chiamata a ripulire il reality show dagli eccessi degli ultimi anni, che soprattutto nell’ultima edizione, tra diverse squalifiche e il caso Bellavia, sono venute a galla. Appuntamento all’11 settembre, dunque, con la prima attesissima puntata del Grande Fratello 2023.