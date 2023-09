Quando inizia Tu Si Que Vales 2023: chi al posto di Belen

Tutto sulla nuova edizione di Tu si qui Vales: quando inizia il programma e tutte le novità previste per il ritorno in scena dello show

Col ritorno di settembre anche i programmi più amati dagli spettatori italiani sono pronti a fare ritorno in scena e tra questi c’è Tu si que Vales, talent show di Canale 5 giunto alla sua decima edizione. Tu si qui Vales 2023 inizia sabato 16 settembre, in una settimana decisiva per le reti Mediaset perché rappresenta lo starting point dei principali programmi di questa stagione televisiva. In estate il programma di Canale 5 ha fatto il giro della penisola con i casting, andando alla ricerca dei talenti pronti a esibirsi nel sabato sera di Mediaset, e sono partite le registrazioni dello show. Sarà un’edizione speciale di Tu si que Vales, non solo perché è la decima e quindi già di per sé celebrativa, ma anche perché presenta diverse novità. A partire dalla conduzione, che a quanto circola in rete vedrà ancora protagonisti Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ma non Belen Rodriguez. L’addio della showgirl sudamericana al programma ha fatto molto discutere negli ultimi mesi, col pubblico che si è diviso tra chi è felice del cambiamento nel programma e chi invece sentirà la mancanza della modella. Ciò che è certo è che con l’addio di Belen si chiude un’epoca a Tu si que Vales e, proprio riguardo ciò, si è parlato di una sostituzione della sudamericana con Giulia Stabile, i cui ruoli nel programma sarebbero aumentati, ma l’ex alunna di Amici su Twitter ha sottolineato come, essendo nel programma da tre anni, non prende il posto di nessuno. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, importanti novità riguarderebbero anche la giuria, non solo nella sua composizione, ma anche per ciò che riguarda il loro compito e i meccanismi di giudizio.

Tu si que vales 2023 giuria

Passiamo ora ad analizzare più a fondo le novità riguardanti la giuria di Tu si que Vales 2023. Innanzitutto, la prima novità riguarda un importante addio, ovvero quello di Teo Mammucari, e la sua sostituzione con Luciana Littizzetto, come riportato da Dagospia, che dopo la fine della sua lunga e proficua esperienza a Che Tempo che fa in Rai si cimenterà in questa nuova veste, al fianco degli altri giurati come Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti che invece sono stati confermati. Tornerà anche Sabrina Ferilli, come di consueto addetta a rappresentare la giura popolare dalla sua poltrona. Oltre a questo cambiamento, altre novità, come anticipato, riguardano il meccanismo di funzionamento della giuria, che stando sempre alle prime indiscrezioni derivanti dalle registrazioni delle puntate avrà delle novità. I concorrenti che ottengono il 75% dei voti potrebbero avere l’opportunità di riesibirsi, così da raggiungere l’agognato 100% per arrivare alla finale. Inoltre, dovrebbero esserci anche dei cambiamenti alla scenografia della clessidra, proprio in virtù di questa modifica al meccanismo di esibizione. Insomma, se così fosse i talenti di Tu si que Vales avrebbero una sorta di paracadute per raggiungere la finale, ma tutte le novità definitive di questa decima edizione dello show verranno rivelate, ufficialmente, solo sabato 16 settembre, quando prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Tu si que Vales.