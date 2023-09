Sinisa Mihajlovic come è morto: causa morte la malattia

La causa della morte di Sinisa Mihajlovic: la lunga malattia e il cordoglio di tutto il mondo del calcio per la sua scomparsa

Il 16 dicembre del 2022 il mondo del calcio ha pianto la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore, tra le altre, di Lazio e Sampdoria e allenatore di Inter e Bologna. Il serbo se ne è andato dopo aver combattuto per anni con una brutta malattia, la causa morte di Sinisa Mihajlovic è stata una leucemia mieloide acuta, che gli è stata diagnostica nel luglio 2019 e che ha costretto l’ex difensore a diversi cicli di cure, fino a che nel dicembre 2022 le sue condizioni sono peggiorate e il 16 dicembre Sinisa Mihajlovic si è spento, all’età di 53 anni, mentre era ricoverato a Roma. Negli anni in cui è stato colpito dalla malattia, Sinisa Mihajlovic, tranne per i momenti in cui la malattia si faceva più forte e richiedeva cure più intense, ha continuato regolarmente ad allenare il Bologna, divenendo un grande simbolo della lotta contro la leucemia. Purtroppo alla fine l’ex calciatore della Lazio si è dovuto arrendere e la sua morte ha generato grande cordoglio nel mondo del calcio e non solo, con attestati di stima e di affetto che sono giunti da tantissime voci. L’estremo saluto a Sinisa Mihajlovic è arrivato il 19 dicembre, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Dopo di ché, l’ex allenatore serbo è stato sepolto al Cimitero del Verano, sempre nella Capitale.

Sinisa Mihajlovic figli

Oltre che essere stato un grandissimo calciatore e allenatore, Sinisa Mihajlovic era anche un marito e un padre amato da sua moglie e dai suoi tanti figli. L’ex calciatore è stato sposato per ben 27 anni con Arianna Rapaccioni e insieme a lei ha avuto cinque figli. Le più celebri sono sicuramente le due figlie più grandi di Sinisa, ovvero Viktorija e Virginia Mihajlovic, che da qualche tempo fanno parte dello star system italiano. Entrambe hanno partecipato all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi, prendendosi la scena presso il grande pubblico. Viktorija è la prima figlia dell’ex tecnico del Bologna, nata nel 1997 e grande appassionata di moda. Virginia è nata, invece, nel 1999, e anche lei come la sorella è appassionata di moda. Le due, insieme alla madre Arianna, hanno fondato il marchio Le Miha, un brand di moda che ha anche un pop up store a Porto Cervo. Viktorija e Virginia sono ormai due star del web, molto seguite e attive su Instagram e spesso anche al centro del gossip: la prima è stata fidanzata per diverso tempo col calciatore del Torino Pietro Pellegri, mentre la seconda è sposata con Alessandro Vogliacco, anche lui calciatore, e nel 2021 ha dato alla luce la piccola Violante, la prima nipote di nonno Sinisa. Oltre a Viktorija e Virginia, gli altri figli di Sinisa Mihajlovic sono Miroslav, Dushan e Nicholas, più piccoli delle sorelle e, data la loro età, lontani dalle scene. Infine, ai cinque figli avuti con Arianna Rapaccioni si è aggiunto, nel 2005, anche Marko, figlio avuto nel 1993 da Sinisa da una relazione precedente e riconosciuto dall’ex allenatore.