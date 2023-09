Quando inizia Amici 2023: rinviato

Sta per tornare uno dei programmi più amati della televisione italiana: quando inizia Amici 2023 e tutte le novità in vista

Uno dei programmi più attesi nella nuova stagione televisiva è, senza ombra di dubbio, Amici, che a differenza dei principali show di Mediaset, come il Grande Fratello o Tu si que Vales, non dovrebbe ricominciare la seconda settimana di settembre, ma più in ritardo. La data quando inizia Amici 2023 dovrebbe essere domenica 24 settembre: inizialmente si pensava al 17, ma col passare del tempo le indiscrezioni si sono allineate sul 24 e oggi sembra molto probabile che questo sia il giorno d’inizio della nuova edizione del talent show di Canale 5. Manca ancora un po’ di tempo, dunque, e infatti si conoscono pochi dettagli sulla nuova edizione di Amici. Fari spenti sui nuovi alunni, ancora da conoscere, ma anche sugli altri protagonisti dello show di Maria De Filippi. Ciò che è certo, ovviamente, è la struttura del programma, che inizialmente andrà in onda con la versione pomeridiana, per poi passare al serale, ovvero la fase clou dello show che porterà alla nomina del vincitore. Come di consueto, negli appuntamento della domenica pomeriggio dovrebbero esserci molti ospiti e, secondo il sito Mondo TV24, solo nella prima puntata vedremo i due grandi protagonisti della scorsa stagione, Angelina Mango e Mattia Zenzola, insieme all’attore turco Can Yaman, ad Alessia Marcuzzi e al comico e regista toscano Leonardo Pieraccioni. Tutto da confermare, ovviamente, così come la schiera di professori e di giudici protagonisti di Amici 2023.

Amici 2023 giudici

Per conoscere i nomi dei giudici di Amici 2023 bisogna ancora attendere un bel po’, perché questi entreranno in scena solo nel serale, quindi tra diversi mesi. Lo scorso anno i protagonisti in giuria sono stati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioire, mentre per questa nuova edizione si parla delle possibile aggiunte di Emma Marrone e di Alessandra Amoroso, due celebri vecchie glorie dello show, ma non c’è alcuna certezza a riguardo. Riserva da sciogliere anche sui professori, ma qui le indicazioni sono più consistenti, con le conferme di ben cinque protagonisti della scorsa stagione. Secondo le indiscrezioni, torneranno ad Amici 2023 Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre non farà il proprio ritorno Arisa, una delle novità dello scorso anno. Al suo posto è pronto il ritorno di Anna Pettinelli, gradita vecchia conoscenza di Amici: la prof ha confermato il suo ritorno in cattedra dal festival del cinema di Venezia. Sulla scia del ritorno di Anna Pettinelli, in molti sui social si stanno auspicando anche un ritorno di Veronica Peparini, anche lei vecchia insegnante del programma, e secondo molti a fargli posto dovrebbe essere Emanuel Lo, ma al momento non c’è alcuna conferma su un possibile addio del maestro di danza, che invece sembra destinato a conservare il proprio ruolo nella scuola. Manca sempre meno, dunque, e potremo scoprire tutte le novità di questa nuova edizione di Amici e soprattutto conoscere gli alunni che cominceranno la lunga strada verso il serale, alla ricerca della vittoria in un talent capace di dare une vetrina importantissima agli alunni.