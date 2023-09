Casa Grande Fratello 2023 dove si trova: chi è il proprietario

Le informazioni sulla casa del Grande Fratello 2023: chi è il proprietario della location, dove si svolge il reality show e dove si trova

Il Grande Fratello 2023 è a conti fatti un appuntamento rivoluzionario perché segna un grande cambio di rotta rispetto agli ultimi anni. Non è un mistero che l’ultima edizione del reality show non sia piaciuta a Piersilvio Berlusconi, che si è adoperato in prima persona per apportare ingenti cambiamenti all’assetto dello storico show di Canale 5, portandola a una veste meno eccessiva e più contenuta. Spazio al ritorno dei concorrenti nip accanto ai vip, su cui viene fatta una selezione più ferrea, nuovi volti in studio e si prospetta anche una casa rinnovata. La location in cui si muoveranno i concorrenti del Grande Fratello, infatti, presenterà, come accade praticamente ogni anni, una scenografia totalmente inedita, con un arredamento tutto da scoprire e dei cambiamenti che saranno visibili solo quando finalmente potremo gettare un primo sguardo all’interno dell’abitazione. Non cambia, fisicamente, la casa, che si trova a Cinecittà, a Roma, dove sorgono gli studi cinematografici che posseggono, di fatto, la casa del Grande Fratello 2023, ma la conformazione della dimora dei concorrenti apparirà diversa da quella dell’anno scorso. Un grande cambiamento, invece, riguarderà lo studio da cui verranno trasmesse le dirette del Grande Fratello 2023: non più da Cinecittà, dove si tenevano in passato, ma, come riporta TvBlog, dagli studi Voxson che si trovano, sempre a Roma, a via di Ton Cervara, a circa quindici minuti da Cinecittà. Il cambiamento, anche se non sembra così grande, comporterà invece una grande novità in questa edizione del Grande Fratello: non possono essere consentiti spostamenti rapidi dallo studio alla casa e viceversa e ciò può influire sulle dinamiche dello spettacolo, visto che spesso abbiamo visto ospiti e concorrenti fare la spola tra studio e casa.

Casa Grande Fratello 2023 Google Maps

Come ogni anno, la curiosità degli spettatori è alle stelle per la nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno sicuramente l’attenzione è ancora più alta, perché tutti, fan e addetti ai lavori, sono curiosi di vedere il frutto dei cambiamenti operati da Piersilvio Berlusconi. Una delle ricerche più frequenti che assillano, puntualmente, la curiosità degli spettatori è dove si trova la casa del Grande Fratello che, come abbiamo spiegato, sorge dentro gli studi di Cinecittà di Roma, un centro nevralgico per la produzione televisiva e cinematografica italiana. Il complesso di studi capitolino è il più grande d’Italia, si trova nella zona sud della città eterna e ha una storia gloriosissima alle spalle. La costruzione degli studi risale alla seconda metà degli anni Trenta e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Cinecittà ha visto nascere e svilupparsi il grande cinema italiano, che nel dopoguerra è stato uno dei movimenti più importanti in tutto il mondo. Ancora oggi, questi studi sono il centro nevralgico della produzione italiana e ospitano, tra gli altri punti d’interesse, la casa del Grande Fratello. Qui potete trovarli su Google Maps, per vedere bene la loro collocazione a Roma.