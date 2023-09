Giulia Salemi perché non c’è al Grande Fratello 2023: lo rivela lei

Il motivo dell’assenza di Giulia Salemi al Grande Fratello 2023: il messaggio sui social e il futuro dell’influencer

Il Grande Fratello ha fatto il suo ritorno lunedì 11 settembre 2023 in una veste completamente rinnovata, fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi dopo le polemiche e gli eccessi della scorsa edizione. Fatta fuori dal cast Giulia Salemi nel ruolo di “bastarda col tablet” al suo posto ai social la figlia di Valerio Staffelli, Rebecca. Quella che è andata in scena al GF è stata una vera e proprio rivoluzione da cui tutti, eccezion fatta per Alfonso Signorini, sono stati colpiti. Il cambio della guardia si è consumata anche tra le opinioniste, con Cesara Buonamici che ha sostituito Orietta Berti e Sonia Bruganelli. L’influencer di origini iraniane è stata una delle grandi note positive della scorsa edizione del GF Vip, la sua presenza è stata accolta e giudicata positivamente da moltissimi fan e per questo motivo la sua assenza quest’anno ha suscitato più di qualche domanda. A fare luce sul perché Giulia Salemi non c’è al Grande Fratello 2023 è stata la stessa fidanzata di Pierpaolo Petrelli, che ha sottolineato su Instagram come replicare il successo della scorsa edizione fosse complesso e per questo motivo nel suo futuro ci saranno altri progetti. Nessuna polemica per la mancata conferma, anzi, l’ex gieffina ci ha tenuto a ringraziare Mediaset e a sottolineare come i rapporti con la rete televisiva rimandano solidi e aperti, ma ha anche parlato dei nuovi progetti che ora la vedranno protagonista, tra cui la terza edizione di Salotto Salemi, il format in cui l’influencer parla di make-up, e la guida, da novembre, di un nuovo format che resta al momento ignoto (si parla fortemente di Ex on the Beach). Infine, l’ex inviata social del Gf Vip ha anche parlato di un progetto a cui, con il suo team e Pierpaolo Pretelli lavora da tre anni, ovvero Casa Prelemi, che come lascia intuire il nome dovrebbe portare i fan all’interno della vita della coppia, sulla falsariga di cosa succede con altre famosissime coppie, i Ferragnez su tutti.

Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli

A proposito di Casa Prelemi, molti si chiedono quali siano le ultime notizie sulla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tutto procede alla grande, in realtà, tra i due, che di recente, al pari di tantissime altre star del web, sono state protagoniste sul red carpet della mostra del cinema di Venezia, finendo al centro, anche loro, di una critica che ha dominato il festival, ovvero quella sulla presenza degli influencer alla mostra cinematografica. Su Instagram, come di consueto, possiamo vedere molti scatti e video della coppia, ma presto per i due potrebbe esserci spazio anche in televisione, con un programma tutto nuovo da condurre. Come accennato, si parla moltissimo di una loro presenza alla guida della nuova edizione di Ex on the Beach, format che nella versione italiana va in onda sull’applicazione di Paramount+ e che vede un gruppo di single in vacanza insieme ad alcuni ex del loro passato. Tutto da confermare, ancora, ma comunque i progetti non mancano per la coppia, che al netto di voci di crisi che ciclicamente si rincorrono, si mostrano sempre innamorati e affiatati sia nella vita privata che sul lavoro.