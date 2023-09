Il Paradiso delle signore 7 come è finito: dove eravamo rimasti

Come è finito Il paradiso delle signore 7: il segreto di Marcello e Adelaide, Marco e Gemma insieme e chi parte

In attesa del ritorno de Il paradiso delle signore 8, previsto per l’11 settembre 2023, è bene andare a rivedere come è finito il paradiso delle signore 7 e dove eravamo rimasti con la trama. Venerdì 5 maggio 2023 è stato il giorno dell’ultima puntata della settima stagione della fiction e abbiamo visto, come di consueto, tantissimi risvolti. Il primo è la dichiarazione di Marco, che dopo molto temporeggiare ha deciso finalmente di confessare il proprio amore a Gemma, ammettendo anche di essere pronto a crescere come suo il bambino che la donna sta per dare alla luce. Dopo queste parole, Marco chiede a Gemma di sposarlo, gettando un’ombra sulle nozze imminenti con Roberto. La ragazza rimane fortemente colpita dalle parole di Marco e gli rivela una clamorosa verità: è proprio lui il padre della bambina che Gemma porta in grembo. A questo punto, i due amanti si baciano e a questo punto cala il sipario sull’amore con Roberto, mentre in vista c’è il matrimonio tra Marco e Gemma. Un altro risvolto del finale di stagione riguarda Marcello, che è tornato dal viaggio a Ginevra per cercare Adelaide e ha scoperto amaramente che Ludovica si è sposata con Ferdinando. Lo sconforto è tanto per Marcello, che però sembra pronto a consolarsi proprio con la contessa, con cui nella stagione otto potrebbe nascere un’incredibile storia d’amore e inoltre dobbiamo ancora conoscere il segreto che l’uomo custodisce. Va decisamente meglio nel finale de Il paradiso delle signore 7 a Salvatore, che grazie all’intervento di Marcello può mantenere il proprio locale e, in seguito a una festa che ha dato per celebrare la buona notizia, riesce finalmente ad avvicinarsi a Elvira, anche se pure qui il quadro resta complesso. Per alcuni protagonisti che trovano la propria realizzazione e si fiondano con decisione nella stagione 8, altri invece se ne vanno, con le loro storyline concluse nel finale della settima stagione: Maria decide di seguire Vito in Australia, anche se ha annunciato di partire solo per qualche mese. Armando e Agnese, invece, decidono di recarsi a Londra, anche qui però non è detto che il trasferimento sia definitivo.

Il paradiso delle signore 8 trama

Dal finale della settima stagione, dunque, arriviamo all’inizio della otto, che chiaramente riparte da dove eravamo rimasti la scorsa primavera. Vittorio è pronto a riaprire le porte del suo magazzino, ma dovrà fronteggiare una folta concorrenza rappresentata dalla Galleria Milano Moda, che potrebbe mettere a repentaglio addirittura l’esistenza stessa del paradiso, ma non c’è dubbio che Vittorio darà battaglia fino alla fine. Di ritorno dall’Australia ci sarà Maria, che si era recata dall’altra parte del mondo per aiutare Vito e ora, tornata in Italia, si trova a riprendere le redini del suo lavoro, ma deve fare i conti con la presenza di un nuovo stilista nell’atelier, Gianlorenzo Botteri, con cui la convivenza lavorativa regalerà pieghe inaspettate agli spettatori della soap opera. Nella stagione otto avrà un ruolo del tutto nuovo anche Irene, promesso capocommessa e insignita del compito di trovare una nuova Venere, un incarico che si rivelerà più complesso di quanto si potesse pensare. Inoltre, al centro della trama dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore troveremo la storia d’amore tra Marco e Gemma e anche il rapporto tra Marcello e Adelaide, che promette di regalare moltissime emozioni agli spettatori, come la rivelazione del grande segreto che la donna portava e che l’uomo conosceva.