Rebecca Staffelli madre: chi è moglie di Valerio di Striscia ex valletta

Matilde Zarcone la moglie di Valerio Staffelli inviato di Striscia la notizia: Rebecca del Gf è loro figlia

Come inviata social del Grande Fratello 2023 c’è Rebecca Staffelli, da qualche anno ormai figura abituale di Radio 105 ed Amici con dei natali decisamente prestigiosi. Il padre della ragazza, infatti, è molto celebre sul piccolo schermo: si tratta di Valerio Staffelli, famoso inviato di Striscia la notizia, mentre sua madre è Matilde Zarcone, anche lei con un’esperienza in televisione, ma ormai da anni fuori dalle scene. La donna nei primi anni Novanta è stata valletta a Buona Domenica, ottenendo grazie a questa esperienza una certa notorietà e proprio in quegli anni la showgirl ha conosciuto suo marito, con cui si è sposata nel 1994, dando poi nel 1996 alla luce il suo primo figlio, Riccardo, e nel 1998 Rebecca. Con la nascita dei due figli, Matilde Zarcone, nonostante la fama crescente sul piccolo schermo, si è allontanata dal lavoro, dedicandosi alla famiglia e mostrandosi di tanto in tanto sui social con la sua famiglia. L’amore di sua moglie con Valerio Staffelli è rimasto forte, nel 2019 i due hanno celebrato le nozze d’argento e si sono mostrati ancora molto innamorati, scambiandosi ancora le promesse di matrimonio. Matilde Zarcone e Valerio Staffelli, i genitori di Rebecca Staffelli, si sono conosciuti grazie all’ex calciatore Nicola Berti che mandò l’inviato di Striscia la Notizia a prendere a casa l’allora valletta di Buona Domenica per la sua festa di compleanno. Nonostante il primigenio ritiro dalle scene, il dna “televisivo”, per così dire, è passato alla figlia Rebecca, che oggi si sta costruendo una grandissima carriera in televisione come il ruolo d’inviata social al Grande Fratello 2023 che può darle una visibilità ancora più importante e consacrarla presso il grande pubblico. Non si sa la data di nascita di Matilde Zarcone e nemmeno l’età, dettagli che sottolineano la sua scelta di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

Rebecca Staffelli padre

Il padre di Rebecca Staffelli, Valerio, da anni ormai un grande protagonista della televisione italiana. Nato a Milano il 15 ottobre del 1963, verso la fine degli anni Settanta l’inviato televisivo esordisce in radio, prima di cimentarsi in esperienze televisive e cinematografiche che ne arricchiscono la carriera. La svolta per Valerio Staffelli arriva però nel 1996, quando il padre di Rebecca diventa inviato a Striscia la notizia e qui ottiene grandissima fama. L’inviato assume un ruolo decisamente iconico, ovvero quello di addetto alla consegna del Tapiro d’oro, uno dei grandissimi simboli di Striscia la notizia, cioè il premio satirico che il programma consegna a chi si rende protagonista di alcune gaffe o comportamenti contestabili se non proprio deprecabili. La consegna del premio per il giornalista si è spesso rivelata molto più rischiosa di ciò che lo spirito dell’operazione consentirebbe, visto che spesso è capitato che i premiati si risentissero per il tapiro e reagissero male di fronte all’arrivo del giornalista. La carriera di Valerio Staffelli è innegabilmente legata a Striscia la notizia, ma non solo: il padre della nuova inviata social del Grande Fratello ha partecipato, tra il 1988 e il 1997, a diversi film, tra cui Kamikazen – Ultima notte a Milano e Nirvana di Gabriele Salvatores, e a puntate di sitcom come Camera Cafe e e Casa Vianello. Inoltre, Staffelli ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, maturando una grandissima carriera nelle reti Mediaset.