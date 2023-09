Francesco Paolantoni non ha moglie e confessa il perché

Francesco Paolantoni non ha moglie e ha spiegato il motivo: perché non ha figli e non ha mai sposato l’ex compagna storica Paola Cannatello

Francesco Paolantoni è spesso in tv in qualità di volto comico della Rai e negli ultimi anni ha preso parte, con grande successo, a numerosi programmi. La sua vita privata però era avvolta nell’ombra fino a quando non ha deciso di parlarne e chiarire la sua situazione sentimentale. Inevitabilmente, infatti, i fan dell’attore sono incuriositi anche dal privato di Francesco Paolantoni, dalla moglie ai figli. Nel corso degli anni ha rilasciato numerose dichiarazioni che hanno fatto luce sul perché non sia sposato e non sia mai arrivato nemmeno a sfiorare l’altare. Ancora oggi, all’età di 67 anni, Francesco Paolantoni non ha moglie e non l’ha mai avuta. Il motivo c’è e ha avuto modo di parlarne in prima persona di recente, intervistato da Il Mattino, gettando luce sulla sua vita quotidiana, fatta soprattutto di tanta normalità, nonostante la fama.

Al suo fianco c’è sempre Luisa, che però non è una donna, bensì la sua adorata gatta. Un’amica fedelissima, alla quale è legato enormemente. Parlando di lei viene giù la maschera del comico, inevitabilmente, lasciando intravedere l’animo gentile e sensibile. Al di là della compagna a quattro zampe, non c’è nessun altro con il quale condivide la propria casa. È abituato a vivere da solo e questa è stata la sua routine per quasi tutta la vita. Ciò si è trasformato in una lezione di vita molto importante. Crede infatti fermamente che le persone debbano prima di tutto imparare a stare bene da sole, prima di pensare di potersi rapportare agli altri in una relazione amorosa. In tanti, spiega, hanno semplicemente paura di restare soli, così corrono a trovare una compagna, fidanzandosi e sposandosi quando in realtà non sono pronti o magari completamente coinvolti sentimentalmente. Il fatto che stia bene da solo non lo preclude all’amore. È pronto per una compagna, dovesse arrivare, ma non al matrimonio, nel quale non crede. Non ha mai desiderato sposarsi e ha scelto di non diventare padre, oltre che marito. Si definisce indolente e dinanzi a certi impegni, quello della paternità soprattutto, non si sentirebbe all’altezza.

Francesco Paolantoni e Paola Cannatello

Come detto, l’attore che spesso vediamo in Stasera Tutto è Possibile e come grande protagonista di Tale e Quale non ha chiuso le porte all’amore, solo al matrimonio e al diventare genitore. Ha quindi vissuto almeno un grande amore che sia noto alla stampa, che ha parlato spesso di Francesco Paolantoni e Paola Cannatello. Sua compagna per vent’anni, con la quale collabora ancora oggi. Ottima autrice di testi, è stata a lungo al suo fianco ma, come lasciano intendere le parole del comico, senza mai avere una convivenza continua a regolare. Lo stesso Paolantoni dice d’aver quasi sempre vissuto da solo, una frase che chiarisce il rapporto con Paola. Oggi è “single per legittima difesa”, spiega, perché non in grado di sostenere una lunga relazione. Al di là di quella con la Cannatello, infatti, tutte le altre sono rapidamente naufragate.