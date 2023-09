Uomini e Donne chi è Brando tronista: cognome e Instagram

Chi è Brando il nuovo tronista di Uomini e Donne: il caso fidanzata sui social e la sua donna ideale

È pronta a prendere il via la nuova stagione di Uomini e Donne e tra i protagonisti ci sarà anche Brando, uno dei tronisti, insieme a Manuela Carriera e Cristian Forti, di questa nuova edizione. 22 anni, il nuovo tronista vive a Treviso e, come di consueto, ha dato alcune notizie su di se tramite il video di presentazione. Il nuovo protagonista dello show di Maria De Filippi è nato e cresciuto in una famiglia in cui l’arte è di casa: a partire da suo bisnonno, direttore d’orchestra così come il nonno di Brando, fino alla zia del tronista, che invece è un’attrice. Sono molto importanti per il ragazzo i rapporti familiari, da quelli con i nonni a quello con la madre, mentre più complesso è stato il rapporto col padre, visto che i suoi genitori si sono separati quando Brando aveva appena dieci anni. Il trevigiano ha raccontato di aver vissuto i suoi primi anni di vita a Miami circondato dall’amore della sua famiglia, ma poi l’addio del padre è stato un macigno difficile da digerire. Brando, dal canto suo, deve ancora trovare la propria direzione, nella vita ha fatto diversi lavori, dal cameriere all’aiuto cuoco, ed è un grande appassionato di sport, dal calcio fino agli sci, sport che ha praticato e con cui ha anche lavorato. Anche dal punto di vista sentimentale. Brando deve trovare la sua dimensione, visto che nella vita, come ha raccontato lui stesso, si è di frequente chiuso in se, senza dare sfogo ai propri sentimenti, un aspetto su cui invece vuole lavorare e quindi l’esperienza a Uomini e Donne può essere una grande occasione. A tal proposito, sempre nel video di presentazione il ragazzo ha parlato della sua donna dei sogni, che deve essere di una persona di cui potersi fidare, visto che Brando mal digerisce gli inganni e le prese in giro. Il rapporto sentimentale, secondo il nuovo tronista, deve essere semplice, ma onesto, costruito sui piccoli gesti, ma quotidiani e densi di significato. Dobbiamo ancora conoscere bene Brando, di cui è al momento ignoto il cognome e che ancora non si mostra su Instagram, probabilmente in attesa dell’inizio della trasmissione, visto che il suo profilo, disponibile al nickname @branduz10, è privato.

Uomini e Donne Brando fidanzata

Nonostante Uomini e Donne debba ancora cominciare ed entrare nel vivo, Brando è stato già al centro di alcune polemiche sui social, a causa di alcune segnalazioni preliminari giunte sul suo conto. A far parlare è stata la presenza di una presunta fidanzata di Brando, una ragazza di nome Alice Salvadori con cui, stando a delle segnalazioni giunte all’influencer Deianira Marzano, fino a poco prima dell’annuncio del ragazzo come nuovo tronista Brando era fidanzato e postava foto insieme sui social. A questa segnalazione, però, è arrivata la replica della stessa Alice, che ha sottolineato come tra lei e Brando ci sia solo un rapporto di amicizia e che i due abbiano semplicemente condiviso un alloggio, ma tra loro non c’è stato un fidanzamento. Nonostante la smentita, il dibattito non si è affatto placato, tanto che molti chiedevano l’esclusione di Brando dal programma, ma di fronte alla mancanza di certezze circa questa relazione, il giovane è pronto a vivere la sua nuova esperienza a Uomini e Donne.