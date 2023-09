Uomini e Donne chi è Cristian tronista 2023: cognome e Instagram

Chi è Cristian Forti di Uomini e Donne: il suo ideale di donna dei sogni e le polemiche per la foto con l’ex fidanzata

Tra i protagonisti della nuova edizione di Uomini e Donne troviamo Cristian Forti, tronista insieme a Manuela Carriero e Brando della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Il ragazzo è nato a Roma nel 2001, sta studiando fisioterapia, al momento è al terzo anno di università, e nel mentre lavora consegnando pizze. Cristian ha parlato di sé nel video di presentazione, rivelando come la donna che lui cerca all’intero del programma sia una persona che possa capirlo e che possa ricambiare le follie che lui fa per le persone che ama. Da una relazione il nuovo tronista si aspetta moltissimo, è importante che la sua donna ideale sappia accettare i suoi difetti e anzi aiutarlo ad affrontarli. Per ciò che riguarda la sua famiglia, Cristian ha raccontato che un evento molto importante per la sua crescita è stata la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando il nuovo occupante del trono di Uomini e Donne 2023 aveva appena cinque anni. Come spesso accade, la rottura tra i suoi genitori è stata molto dolorosa, ma anche formativa per Cristian, che è consapevole che anche quell’evento traumatico ha contribuito a renderlo la persona che è oggi. Su Instagram il nickname del ragazzo è @cristianfortii e il profilo, che conta poco più di 3500 followers, è privato, in attesa chiaramente che cominci l’esperienza a Uomini e Donne.

Uomini e Donne Cristian fidanzata

Ancora prima di cominciare, il percorso di Cristian nello show di Canale 5 ha vissuto forti perturbazioni, dovute ad alcune segnalazioni giunte dopo l’annuncio della sua presenza come tronista e relative a un presunto fidanzamento del ragazzo. Nel dettaglio, la segnalazione, arrivata alla nota influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, sosteneva che il nuovo tronista di Uomini e Donne fosse ufficialmente fidanzato e, a corredo di questa informazione, è stata girata anche una foto che ritraeva Cristian in atteggiamenti intimi con un ragazza mentre erano in vacanza a Lampedusa. La fonte della segnalazione, chiaramente anonima, ha sostenuto di conoscere personalmente il giovane e di sapere che fosse fidanzato da ben quattro anni con quella ragazza nella foto. Dopo questa notizia, che ha chiaramente sollevato un polverone con moltissimi utenti che hanno chiesto l’esclusione di Cristian dal programma, è arrivata la replica del diretto interessato, che ha avuto l’occasione di spiegare sui social l’accaduto. Il romano ha spiegato di essersi lasciato ad aprile 2023, ma due mesi prima lui e la sua ex fidanzata avevano prenotato una vacanza a Lampedusa e, visto che nessuno dei due naviga nell’oro, non hanno voluto rinunciare a quel viaggio. Così, anche da ex fidanzati i due sono partiti insieme e tra loro c’è stato un bacio a stampo durante un’escursione, ma nulla di più. Cristian ha ribadito con forza di essere single e che la sua storia con l’ex fidanzata, presente con lui a Lampedusa, è ufficialmente finita. Questa replica ha fatto calare il sipario sulla possibilità di un’esclusione di Cristian, ma non ha di certo frenato le polemiche. In molti continuano ad accusare il ragazzo sui social, ma ad ogni modo il giovane capitolino è pronto a cominciare la sua esperienza a Uomini e Donne, alla ricerca della donna dei suoi sogni.