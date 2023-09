Caterina Balivo ascolti La Volta Buona: flop o top? La verità

Caterina Balivo su Rai 1 con La Volta Buona divide sulla questione ascolti, c’è chi parla di flop e chi di buon rendimento. I dati Auditel del programma

La Volta Buona di Caterina Balivo, se gli ascolti sono buoni, rappresenta un’enorme chance per la carriera della presentatrice napoletana. Si ritrova infatti a ricoprire il ruolo che negli ultimi anni è stato di Serena Bortone. Qualcosa di non semplice, considerando come il pubblico si fosse affezionato tanto alla giornalista quanto al format e al gruppo di lavoro, i cosiddetti affetti stabili. Cambiare le carte in tavola è sempre un rischio, ma per correrlo si è deciso di puntare su un volto apprezzato e più giovane. Dieci anni di differenza tra le due colleghe, con la speranza che ciò aiuti anche a raggiungere un tipo di pubblico differente. Mirare a scalfire il dominio di Mediaset è però molto difficile, tra soap particolarmente seguite e l’arrivo di Maria De Filippi con Uomini e Donne nella fascia pomeridiana. Tentar non nuoce, o forse sì. C’è infatti da affrontare il tema degli ascolti, ma soprattutto quello delle motivazioni che hanno condotto a questo cambio di rotta tanto inaspettato. Ad oggi sono andate in onda poche puntate, il che è di certo un po’ poco per dare un giudizio, ma proviamo a dare una sbirciata ai numeri.

Quali sono gli ascolti de La Volta Buona e, riprendendo una facile battuta fatta un po’ da tutti i giornali, lo è davvero per Caterina Balivo? Sui social è facile individuare commenti particolarmente disfattisti. C’è chi sottolinea come all’esordio l’anteprima, ovvero la chiacchierata introduttiva prima dell’ospite principale, abbia ottenuto l’11%, mentre la seconda parte, quella più ricca e approfondita, il 13% di share. Meno di Don Matteo in replica, si legge, ma il paragone non ha davvero senso. Fascia pomeridiana e prima serata sono due mondi differenti e certe fiction rappresentano degli evergreen assoluti, come nel caso di Montalbano. Detto ciò, Caterina Balivo non si nasconde affatto e pubblica proprio queste cifre sul suo account Instagram, nelle storie per la precisione. Cinguettirai sottolinea come si tratti di un esordio molto positivo, superiore a quello di Oggi è un altro giorno e Vieni da me. Nel primo caso si ottenne il 9,99% e nel secondo il 10,59%. Ciò fa quindi ben sperare per il prossimo futuro, considerando soprattutto l’arrivo dei mesi freddi, che porteranno più persone a stare in casa dinanzi alla TV. La domanda però resta: perché cambiare? Ora la Balivo dovrà faticare per raggiungere il 15-16%, ed è difficile ipotizzare possa fare meglio. Serena Bortone aveva ormai la fiducia del pubblico ed era in grado di traghettare verso queste cifre. Viene così da pensare abbiano fondamento le voci sulla volontà di limitare una certa deriva molto aperta verso tematiche di inclusione e argomenti a sfondo LGBTQ+. Si ripeterà quindi lo stesso format, con altra scenografia, indirizzando magari la scelta degli ospiti e delle domande in altra direzione. Dunque è presto per parlare di ascolti flop di Caterina Balivo se si guarda all’anno scorso, mentre è un fallimento visto che Terra Amara doppia La volta buona e con Uomini e Donne non c’è storia.

Caterina Balivo Rai 1 progetti

Si può dire, senza dubbio, che Caterina Balivo sia di casa su Rai 1. Sono stati svariati i progetti cui ha preso parte, iniziando con Miss Italia. È stata valletta di Scommetiamo che e inviata per I raccomandati. È poi entrata nella famiglia di Unomattina, passando da Casa Raiuno a Linea Verde, da Stasera mi butto a Napoli prima e dopo. C’è stato poi il passaggio a Rai 2, che l’ha vista nello studio di Detto Fatto dal 2013 al 2018. Il suo ultimo impegno nel 2021-22, come giurata de Il cantante mascherato, per poi scegliere di cambiare aria. Per un anno a Tv8 e in seguito a La7. Quando poi è arrivata la chiamata di Rai 1, ovvero casa, la tentazione è stata fortissima.

Non ha nascosto l’emozione, spiegando però d’averci messo un po’ per decidere. Facile pensare ci sia stata da parte sua la volontà di individuare certezze in merito al proprio futuro. Difficile pensare che La Volta Buona possa essere il suo unico impegno. Ci si attende, infatti, anche un suo ritorno in prima serata, magari come co-conduttrice. Di certo i numeri per ora la confermano e lei guarda già ai prossimi mesi e anni, pronta a restare al suo posto, salda. Ha infatti spiegato d’avere un gruppo di lavoro fantastico, che però non ama ancora. Sono soltanto i primi tempi. Loro non amano lei, ancora, e spera lo faranno in seguito. Frasi che lasciano intravedere una certa speranza di poter allietare il pomeriggio degli italiani per un bel po’.