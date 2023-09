Dove vedere X Factor 2023: orario e quando fa su Tv8

X Factor 2023 su Sky Uno e Tv8: quando va in onda il talent in chiaro su Tv8 e dove vedere auditions, bootcamp e live

Giovedì 14 settembre ha preso il via la nuova edizione di X Factor, con una stagione 2023 energica e tutta da vivere, polemiche annesse. L’appuntamento con Francesca Michielin in conduzione, Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico nelle vesti di giudici è, come di consueto, sulla pay tv che offre diverse alternative per non perdere nemmeno un momento del talent show. Gli episodi della nuova edizione di X Factor vanno in onda i giovedì sera e la diretta televisiva è a partire dalle ore 21:15, da Sky Uno, canale 108 del decoder. Oltre che in televisione, però, sarà possibile vedere le puntate di X Factor 2023 anche in streaming, mediante le applicazioni di Sky Go e di Now, previo, chiaramente, abbonamento valido e attivo. La prima applicazione è disponibile solo per i dispositivi mobili, mentre la seconda può essere installata anche sulle smart tv o sulle console. Dal 14 settembre al 19 ottobre ci sarà tutta la fase preliminare dello show, che si articola in tre puntate di Audizioni, che selezionano i concorrenti che hanno ricevuto il semaforo verde ( i tre fatidici sì) dai quattro giudici di questa edizione, che, ricordiamo, sono: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Dopo questi tre appuntamenti, ce ne sono due con i Bootcamp, in cui i quattro giudici selezionano i propri artisti e, infine, il 19 ottobre è tempo dell’ultimo episodio che precede i live, ovvero quello degli Home Visit. Terminata questa fase, a partire da giovedì 26 ottobre iniziano ufficialmente i Live Show, che vedranno protagonisti i dodici concorrenti che hanno superato tutte le selezioni e che si scontreranno per la vittoria finale. Di seguito, dunque, il calendario con gli appuntamenti su Sky di X Factor 2023:

14 settembre: prima puntata Audizioni

21 settembre: seconda puntata Audizioni

28 settembre: terza puntata Audizioni

5 ottobre: prima puntata Bootcamp

12 ottobre: seconda puntata Bootcamp

19 ottobre: puntata unica Home Visit

26 ottobre: inizio dei Live

Quando inizia X Factor 2023 su Tv 8

Come ogni anno, le puntate di X Factor non saranno visibili esclusivamente su Sky, ma anche in chiaro su TV8, con un leggero ritardo. La diretta sul canale disponibile per la visione di tutti gli spettatori, messo a disposizione su Sky, inizia mercoledì 20 settembre, per cui le puntate arriveranno in chiaro circa una settimana dopo rispetto alla messa in onda originale a pagamento. Si parte con la prima puntata delle Audizioni il 20 settembre e così via, ogni mercoledì verrà trasmesso l’appuntamento del giovedì precedente. È ormai tutto pronto per il ritorno in scena di uno degli show più amati della televisione italiana, un programma capace di radunare un grandissimo numero di spettatori e di fornire una vetrina importante ai giovani talenti che riescono ad arrivare in fondo al programma. La curiosità è tanta, inoltre, per rivedere all’opera Morgan, che torna dopo nove anni alla giuria di X Factor non senza polemiche. Una su tutte la sua uscita omofoba a Selinunte con gli insulti al pubblico e il suo attacco a Fedez (“andate a vedere Federico Lucia o Marracash” in senso dispregiativo ndr) che nella conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione del talent show non ha replicato. Francesca Michielin è confermata in conduzione nonostante i problemi di salute. Questo, dunque, il calendario delle puntate di X Factor 2023 su Tv8 fino ai Live:

20 settembre: prima puntata Audizioni

27 settembre: seconda puntata Audizioni

4 ottobre: terza puntata Audizioni

11 ottobre: prima puntata Bootcamp

18 ottobre: seconda puntata Bootcamp

25 ottobre: puntata unica Home Visit