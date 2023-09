Elio Uomini e Donne lavoro: fallito? La verità sull’azienda 

Tutta la verità sul lavoro di Elio Servo del Trono Over di Uomini e Donne: la sua azienda e le fake news dopo il caso ricotta

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne troviamo ancora Elio Servo, in scena dallo scorso aprile nel dating show di Canale 5. Tra le curiosità più cercate dagli spettatori riguardo il cavaliere di Uomini e Donne, troviamo quella relativa al suo lavoro: Elio Servo è amministratore di un’importante azienda, la Oil Company Italia, che opera nel campo petrolifero. Ma c’è un motivo su tutta questa curiosità sul lavoro dell’uomo e sulla sua azienda. Le ricerche nascono da una delle tante liti andate in scena tra Elio e Tina Cipollari, che a più riprese, dall’ingresso del cavaliere nel parterre, si sono beccati: l’opinionista dello show ha dato del fallito al cavaliere e molti utenti hanno pensato che questo attacco fosse relazionato proprio al lavoro del cavaliere allergico alla ricotta e a un eventuale fallimento della sua azienda. In realtà, si tratta semplicemente di un fraintendimento da parte del pubblico, che non ha alcun riferimento a contingenze reali. L’azienda per cui il protagonista di Uomini e Donne Over lavora, la Oil Company Italia, è viva e in salute: si tratta di un’impresa che nasce da una costola della multinazionale americana, attiva dagli anni ’50 in diversi campi, da quello del riscaldamento civile fino all’aviazione e alla marina. Presto, l’azienda volge il proprio interesse al petrolio, campo con margini di crescita importanti, e arriva al successo riuscendo anche ad ampliarsi in Europa, con la nascita di diverse filiali nel Vecchio Continente. Quella italiana vede la luce verso gli anni 70, inserendosi nel grande lavoro che compie l’impresa in diversi campi che sfruttano la lavorazione del petrolio. Oggi, Elio Servo è l’amministratore unico di questa azienda e come detto la salute dell’impresa non è in discussione, considerando anche la grande struttura internazionale che la contraddistingue.

Elio Uomini e Donne titolo di studio

Il cavaliere napoletano del Trono Over di Uomini e Donne vanta un grandissimo percorso lavorativo, che lo ha portato a capo di questa prestigiosa azienda operante in tutto il mondo. Come titolo di studio, Elio Servo possiede la laurea specialistica ottenuta presso Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, come si legge sul suo profilo LinkedIn, e ha fatto poi strada fino ad arrivare a capo dell’azienda, passando dalla mansione di Sales Manager a quella di Amministratore Unico. Il suo impatto a Uomini e Donne è stato sicuramente importante e tra i momenti segnanti di questo percorso ci sono sicuramente le frequenti liti con Tina Cipollari, tra cui quella in cui la donna ha dato del fallito al cavaliere del trono over e che è finita nell’occhio del ciclone. È stato un momento di grande tensione, perché dopo questo scontro Elio ha minacciato di prendere provvedimenti a causa di questo insulto, ma alla fine, anche grazie alla mediazione di Maria De Filippi, la questione è rientrata. Tuttavia, questa lite ha lasciato il segno, tangibile proprio nelle ricerche degli spettatori, che come abbiamo visto si sono interessati moltissimo al lavoro di Elio Servo e alla sua azienda. Un nuovo caso dunque dopo le polemiche sulla ricotta che lo hanno visto protagonista nella passata stagione.