Perché Armando non è più a Uomini e Donne: querele

Armando Incarnato assente al Trono Over di Uomini e Donne: le voci sull’addio, Janet e la lotta alle fake news

Settembre ha visto il ritorno di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta delle reti Mediaset, che si è ripresentato in scena con tantissime novità. Tra queste, c’è l’assenza di uno degli storici cavalieri del trono over del programma di Maria De Filippi, ovvero Armando Incarnato, che non ha preso parte alle prime registrazioni della nuova stagione. Quest’assenza ha chiaramente sollevato moltissime domande, con i fan che hanno cominciato a chiedersi il motivo dell’assenza del bel moro napoletano a Uomini e Donne. A tal proposito, non ci sono risposte certe, ma una serie di teorie che rimbalzano sul web e che riportano, quasi tutte, verso una direzione: il ritorno di fiamma tra il cavaliere e la sua ex fidanzata Janet. Una fake news a detta del cavaliere che intende denunciare chi ha diffuso queste voci prive di fondamento. Tutto è partito da diverse segnalazioni arrivate alle pagine e ai siti di gossip, il protagonista del trono over di Uomini e Donne avrebbe cominciato a vedere nuovamente la sua ex compagna, escludendosi così la possibilità di tornare in scena nel dating show. Secondo altri utenti, invece, Incarnato sarebbe stato allontanato, vittima della nuova linea anti-eccessi dettata da Piersilvio Berlusconi, che ha portato a grandi cambiamenti nel Grande Fratello e che avrebbe finito per coinvolgere anche il Trono Over. Non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale, in merito, da Maria De Filippi, che non ha parlato dell’addio di Armando e questo vuoto d’informazioni ha lasciato proliferare i rumors che impazzano in rete. Dal canto suo, l’ormai ex protagonista del programma del pomeriggio di Canale 5 qualche giorno fa sui social ha pubblicato un post, invitando tutti a lasciarlo in pace, dicendosi stanco di capire tutto e tutti e chiedendo solo di tornare a sorridere. Si tratta di una frecciatina relativa alla sua mancata conferma? Impossibile dirlo, di certo fino a che non ci saranno dichiarazioni ufficiali, le indiscrezioni sono destinate a dominare il dibattito. In sostanza potrebbe essere che Armando Incarnato non c’è più a Uomini e Donne per sua scelta, magari per prendersi una pausa.

Armando Uomini e Donne ex fidanzata

Non è Janet, dunque, il motivo per cui Armando non è tornato in studio a Uomini e Donne. Alcuni utenti avrebbero confessato di aver visto i due insieme questa estate, ma al momento mancano prove e conferme ufficiali. Armando e la sua ex fidanzata sono stati insieme per ben cinque anni, prima dell’esperienza di Incarnato a Uomini e Donne, ma nonostante ciò la donna, in passato, è intervenuta in trasmissione, proprio per rispondere ad alcune indiscrezioni che suggerivano un ritorno di fiamma tra i due durante la quarantena del 2020. In quel caso, Janet ha spiegato che la storia tra loro era finita, ma comunque c’era in ballo un progetto lavorativo insieme, motivo per cui ogni tanto i due passavano del tempo insieme. Oltre a questa comparsata, non ha avuto altre occasioni per mettersi in luce, ma è sempre rimasta una presenza fissa quantomeno nei rumors dedicati ad Armando Incarnato, con molte voci che, di tanto in tanto, hanno suggerito che la storia tra loro fosse tutt’altro che finita. Ora come in passato, non ci sono prove di un ritorno di fiamma, eppure l’assenza di Armando Incarnato da Uomini e Donne e il silenzio intorno al perché sta mancando fanno pensare molti spettatori.