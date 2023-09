Serena Bortone che fine ha fatto e che programma farà: attacca la Rai

Serena Bortone rivela che fine ha fatto e perché è stato chiuso Oggi è un altro giorno. Il suo nuovo programma Che Sarà è su Rai 3

L’addio forzato di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è stata una notizia decisamente sorprendente per i fan. Si trattava, infatti, di uno dei programmi più apprezzati del pomeriggio Rai. Cancellarlo è stata una mossa alquanto incomprensibile, considerando come sia stato poi sostituito da un format decisamente simile, con il ritorno su Rai 1 di Caterina Balivo, con il suo La Volta Buona. Una motivazione in realtà ci sarebbe, ed è stata espressa su più fronti. Pare che Serena Bortone fosse troppo vicina a tematiche di inclusività, poco apprezzate dal nuovo corso politico. Si è quindi scelto di seguire una strada diversa, modificando del tutto il palinsesto e spingendo la giornalista e conduttrice altrove, su Rai 3 per la precisione, così da sostituire Gramellini. Ha salutato il suo pubblico affezionato con un messaggio neanche troppo velato. Ha detto loro d’essere liberi e autentici sempre, al di là di quello che possa essere il prezzo. Come si traduce tutto questo? Nella chiusura del suo programma. Facile pensare come non abbia accettato un’influenza diretta sulla scelta degli ospiti e dei temi da trattare.

A distanza di due mesi da quel momento triste, è pronta a tornare in sella, nella speranza d’essere seguita da chi l’ha apprezzata altrove. Inizialmente inserita nell’elenco dei potenziali epurati, ha trovato casa su Rai 3 con un discreto colpo di scena. La sua presenza sarà inferiore rispetto a prima, non avendo la possibilità di cimentarsi in un appuntamento quotidiano. I fan potranno però ritrovarla ogni fine settimana con il nuovo Che sarà…, programma che trova spazio nella fascia oraria che era di Fazio e Gramellini.

Serena Bortone programmi

Lo stop subito da Serena Bortone ha fatto molto discutere, considerando la sua lunga storia in casa Rai. Autrice, caporedattrice e dirigente della rete pubblica, che ha portato avanti per sei anni un programma di enorme successo. La cancellazione era l’ultima cosa che si sarebbe aspettata, e invece è arrivata. Nessun addio, come detto, ma un cambio di rete forzato per lei, pronta ora a ripartire con Che sarà… su Rai 3. Ha ricevuto migliaia di messaggio pubblici e decine privati sul suo profilo Instagram, a dimostrazione del supporto dei suoi spettatori. Oggi è più diplomatica rispetto a due mesi fa, spiegando come certi cambiamenti siano in realtà sempre avvenuti. Lei aveva sostituito Caterina Balivo, che ora ha preso il suo posto.

Intervistata da Vanity Fair, però, è stata incitata a spiegare quelle sue parole nell’ultima puntata. Ha detto come il suo obiettivo chiave fosse quello di cambiare un po’ il linguaggio di quella fascia di Rai 1, portando intrattenimento e cultura, ben mescolati per un pubblico popolare. Guardando al presente, invece, Che sarà… andrà in onda sabato e domenica prima di Report. Un appuntamento che mira a offrire la chance di discutere di contemporaneità, avendo l’idea progressista di far avanzare il pensiero popolare. La chiusura di Oggi è un altro giorno, però, non le impedirà di trattare i temi che desidera, senza limiti. Il tutto alleggerito, come sempre, dalla presenza di segmenti più ironici e personaggi di vario genere, appartenenti a mondi diversi dello spettacolo e non solo.