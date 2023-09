Anticipazioni Grande Fratello chi entra stasera

Le anticipazioni della puntata di venerdì 15 settembre del Grande Fratello: chi entra, i pronostici del televoto e gli argomenti della puntata

Lunedì 11 settembre ha fatto il proprio ritorno in scena il Grande Fratello, attesissimo nella sua versione rinnovata dopo tutte le polemiche dell’ultima edizione. Lo show parte con due appuntamenti settimanali, quindi venerdì 15 settembre torna la prima serata del reality, con altre novità tutte da scoprire dopo l’esordio di lunedì scorso. Stando alle anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello, conosceremo nuovi concorrenti dopo quelli che hanno varcato la porta d’ingresso nella prima serata dello show. Riserbo assoluto, per il momento, riguardo chi saranno i nuovi inquilini della casa, anche se qualcuno dall’interno ha provato a lanciare qualche anticipazione, con Lorenzo Remotti che ha raccontato di aver sentito da Alfonso Signorini che uno dei prossimi vip a entrare in casa sarà Alvaro Vitali. Tuttavia, il mitico interprete di Pierino ha smentito la sua partecipazione, per cui al momento sembra improbabile vederlo stasera nella casa. Più concreti, invece i rumors che vedono come nuovi concorrenti Fiordaliso, Rosanna Fratello e Ciro Petrone: stasera si scoprirà chi si unirà al cast di quest’anno al Grande Fratello.

Insieme alla prima puntata del reality show, è arrivato anche il primo televoto, che vede coinvolti Anita, Giuseppe, Lorenzo, Samira e Vittorio. I telespettatori dovranno scegliere il loro concorrente preferito e al momento, stando ai pronostici che girano in rete e sui vari forum dedicati al programma, il favorito del pubblico sembra essere Giuseppe, con quasi il 32% delle preferenze. Seguono a distanza, ma comunque pronte a dare battaglia, Samira e Anita, ferme al 25 e al 21%. Parecchio più indietro, invece, troviamo Vittorio, col 13% delle preferenze secondo i pronostici televoto, e Lorenzo, che si ferma al 9%. Dopo aver parlato dei nuovi possibili ingressi e dei pronostici del televoto, andiamo a scoprire i temi della puntata di stasera del Grande Fratello secondo le anticipazioni. È stato protagonista di questi giorni Paolo, che ha fatto molto parlare di se sul web per alcune dichiarazioni riguardanti la città di Napoli. Il giovane ha ammesso di non gradire la città, perché secondo lui non ha cultura e storia, venendo attaccato da moltissimi utenti sui social e smentito anche dall’interno della casa, con Massimiliano Varrese che ad esempio si è battuto a difesa della città, difendendone l’indiscutibile patrimonio artistico e culturale. Non si fermano qui le polemiche intorno a Paolo Masella, finito nell’occhio del ciclone anche per alcune frasi rivolte ad Alex Schwarzer, perché mentre l’atleta si stava allenando, il ragazzo ha fatto delle battute e delle allusioni alla droga, a causa della squalifica per doping rimediata dall’ex campione olimpico.

Stando alle anticipazioni di questa sera 15 settembre del Grande Fratello si parlerà, ovviamente, anche dell’amore, tema immancabile nella casa. Il focus potrebbe essere posto su Grecia Colmenares, una delle concorrenti vip della casa, che è alla ricerca di un fidanzato. In maniera scherzosa, Grecia potrebbe finire al centro del dibattito sugli uomini della casa e chissà che non si parli degli amori del passato dell’attrice. Il tema amore riguarderà, stando alle anticipazioni, anche Anita, anche lei protagonista di questi giorni sui social a causa di una segnalazione. La gieffina, nella sua clip di presentazione, ha ammesso di non essere fidanzata, ma all’influencer Deianira Marzano è arrivata una segnalazione secondo cui la ragazza in realtà non sarebbe single, ma sarebbe saldamente fidanzata. A questa segnalazione si è aggiunta anche una foto, sempre segnalata dagli utenti, e queste voci potrebbero finire dentro la casa, con Anita chiamata a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Infine, secondo le anticipazioni del Grande Fratello potrebbe esserci stasera una sorpresa per Letizia, ovvero la visita di sua madre. La gieffina è stata una delle protagonista di questo inizio di show col racconto di una sua passata esperienza con una ragazza, ma qualcosa non torna: Letizia ha raccontato di avere avuto una relazione con una ragazza, Nicole Conte, quando aveva 17 anni, ma la ragazza di quest’ultima, Frances Frigieri, su Instagram ha invece rivelato che quella relazione risale ad alcuni mesi fa. Anche qui, ci sarà da fare chiarezza. Tanti argomenti, dunque, per la seconda puntata del Grande Fratello, in onda venerdì 15 settembre, come al solito su Canale 5.