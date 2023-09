Cesara Buonamici tumore: la rivelazione segreta sulla malattia

La rivelazione di Cesara Buonamici sul tumore che ha avuto: le parole a Verissimo e il racconto dell’opinionista del Grande Fratello

Poco prima dell’inizio della sua avventura come opinionista del Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici è stata protagonista di un’intervista a Verissimo, in cui la giornalista ha rivelato di avere avuto un tumore al seno. Imbeccata da Silvia Toffanin su un momento difficile che la spalla di Alfonso Signorini al GF ha dovuto attraversare, la donna ha parlato della malattia, raccontando che per fortuna il tumore è stato preso in tempo e grazie alle cure del caso e all’intervento cui si è sottoposta, Cesara Buonamici è riuscita a mettersi alle spalle il male. La donna ha raccontato di essere stata in indirizzata nelle cure da Luciano Onder, giornalista che si occupa di medicina al TG5, e di essere quindi stata in cura al policlinico Gemelli di Roma, dalla dottoressa Daniela Terribile, e in tempi rapidi i medici sono intervenuti tempestivamente e per fortuna tutto si è risolto per il meglio. A margine di questa rivelazione, Cesara ha voluto sottolineare l’importanza dei controlli e della prevenzione, perché possono davvero salvare la vita. La malattia è un’esperienza capace di cambiare le persone, ha raccontato la giornalista, ma può essere presa in tempo se si è attenti e questa esperienza che ha vissuto è stata davvero di grande impatto. Oggi, la già opinionista del Grande Fratello supporta attivamente le iniziative volte proprio a prevenire e a stimolare i controlli sui tumori al seno, un male che purtroppo colpisce moltissime donne, ma che, come nel caso di Cesara Buonamici, se preso in tempo può essere sconfitto.

Cesara Buonamici età altezza

Nella sua prima serata al Grande Fratello, Cesara Buonamici ha convinto davvero tutti. Abituati a vederla in una veste decisamente diversa, ovvero al TG5, gli spettatori si sono interessati moltissimo all’opinionista, tempestando il web di ricerche, anche molto basiche, come quelle relative all’età e all’altezza della giornalista. A tal proposito, Cesara Buonamici ha 66 anni, è nata il 2 gennaio del 1957 a Fiesole, ed è alta all’incirca un metro e 65 secondo quanto si legge sul web. Altre ricerche degli utenti riguardano la carriera della sostituta di Sonia Bruganelli e Orietta Berti al Grande Fratello e il curriculum di Cesara Buonamici è davvero di altissimo livello. La toscana ha iniziato la propria carriera televisiva proprio negli anni dell’università, divenendo molto famosa nella sua regione grazie al suo lavoro nelle emittenti locali. Quando Tele Libera Firenze, rete presso cui la giornalista lavorava, è stata assorbita da Retequattro, la Buonamici viene arruolata tra le fila di Finivest e qui comincia la sua scalata in Mediaset, figurando tra i fondatori del TG5 nel 1992. Ancora oggi, Cesara Buonamici è uno dei volti noti del telegiornale, ma negli anni ha preso parte a diversi programmi televisivi e ha anche recitato in film e serie tv, come Matrimonio a Parigi, Box Office 3d e singole puntate di Distretto di Polizia e RIS. Infine, l’opinionista del Grande Fratello è sposata con il medico israeliano Joshua Kalman e la coppia non ha figli.