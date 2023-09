Chi è Manuela di Uomini e Donne: tronista già famosa

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2023 di nome Manuela Carriero ha fatto Temptation Island con i suoi ex Stefano Sirena e Luciano Punzo

Accanto a Brando e Cristian, l’unica tronista donna di questa prima parte della edizione 2023-2024 di Uomini e Donne Trono Classico è Manuela di cognome Carriero, una vecchia conoscenza della televisione e in particolare di Canale 5. Stiamo parlando, infatti, della protagonista dell’edizione 2021 di Tempation Island. 34 anni, la tronista di Uomini e Donne è originaria di Brindisi e abbiamo avuto modo di conoscerla meglio tramite la clip di presentazione: ha raccontato di aver avuto un’infanzia complessa perché a causa di alcuni problemi che il padre ha avuto con la giustizia e delle difficoltà che la madre ha riscontrato poi per mantenere lei e i suoi fratelli, Manuela è stata data in affido a una casa famiglia. Sin da piccola, la tronista ha dovuto impegnarsi, iniziando a lavorare a 15 anni e lasciando la casa famiglia a 18, così da poter riunirsi con il fratello e le due sorelle e ricomporre il nucleo familiare. Nonostante tutte queste difficoltà, Manuela ha saputo resistere e affrontare i problemi della vita, facendosi forza e riuscendo anche a imporsi sul piccolo schermo. Nel 2021 l’attuale tronista di Uomini e Donne di Temptation Island insieme al suo fidanzato dell’epoca Stefano Sirena, ma i due conclusero la loro esperienza da single, regalando anche un falò memorabile, con Manuela che colpì il suo ex fidanzato con uno schiaffo. Proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia, la Carriero ha conosciuto Luciano Punzo, tentatore di quella edizione e celebre per aver partecipato lo scorso anno al GF Vip. La storia d’amore tra i due ha appassionato moltissimo i fan, che hanno seguito in massa l’evoluzione del rapporto di coppia, ma alla fine la relazione è giunta al termine. Sempre nella clip di presentazione, la nuova tronista ha raccontato di aver sofferto molto per la fine della storia con il modello napoletano e di aver maturato, di conseguenza, la decisione di trasferirsi a Roma. A Uomini e Donne, la tronista vuole ritrovare quell’amore che ha inseguito per tutta la vita e in cui crede fermamente. Manuela, infatti, si definisce una donna molto romantica, dolce, premurosa e generosa, ma anche timida e testarda. L’ex protagonista di Temptation Island è molto attiva anche su Instagram, dove ha ben 283.00 followers e condivide molti scatti di se e della sua vita quotidiana.

Manuela e Luciano

Manuela Carriero è diventata una grande protagonista del mondo del gossip proprio grazie alla storia d’amore con Luciano Punzo, nata dall’esperienza a Temptation Island. I due si sono conosciuti nel villaggio delle fidanzate e dopo la fine del programma hanno cominciato a frequentarsi, facendo letteralmente innamorare i fan che si sono appassionati alla loro storia. Luciano e Manuela hanno anche compiuto passi importanti nella loro relazione: i due sono andati a convivere a Napoli e la donna ha conosciuto la figlia dell’ex gieffino. Tuttavia, a partire dall’estate 2022 iniziano a circolare le prime voci di una crisi e qualche tempo più tardi i due si sono lasciati, mettendo la parola fine a una storia d’amore molto importante. A luglio, Luciano Punzo ha ufficializzato la propria storia d’amore con una nuova ragazza, Sabrina, trovando molte critiche dai sostenitori di Manuela. Sin dalla crisi del 2022, infatti, sono spuntate parecchie indiscrezioni sui due, tra chi sosteneva che Luciano provasse ancora dei sentimenti per Manuela e chi credeva che non fosse proprio finita affatto, ma la crisi fosse solo un modo per attirare l’attenzione e far parlare. In mezzo c’è stata anche la partecipazione al GF Vip del ragazzo, che ha alimentato ancora di più il fuoco delle polemiche. Adesso, però, tutto è alle spalle e anche la brindisina è pronta ad andare avanti, con l’esperienza a Uomini e Donne che può farle finalmente ritrovare l’amore e chiudere definitivamente il capitolo con il suo ex. Noto anche il perché la Carriero e Punzo si sono lasciati, lui non era più innamorato.