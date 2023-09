Maurizio Uomini e Donne Over chi è corteggiatore Gemma: mente

Maurizio è il giovane cavaliere del Trono over di Uomini e Donne 2023: chi è, che lavoro fa e il suo profilo Instagram

Uno dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne 2033 è Maurizio cognome Laudicino, un cavaliere del parterre che è entrato nel programma e ha subito attirato l’attenzione di Gemma, una delle storiche dame dello show di Canale 5. Non conosciamo la data di nascita del cavaliere che piace alla Galgani per la sua spigliatezza e prestanza fisica. Maurizio del Trono Over di quest’anno ha 57 anni, è quindi ben più giovane di Gemma, ma nonostante ciò tra i due sembra essere immediatamente scattata l’intesa. La donna è sembrata molto interessata al nuovo corteggiatore di cui non conosciamo la data di nascita. Il nuovo volto del programma di Canale 5 è divorziato e ha due figli (così si vocifera). Dopo le delusioni d’amore che hanno tutti, è alla ricerca dell’anima gemella, una persona che possa comprendere i suoi orari e i suoi spazi essendo sempre presente ma non invadente. I due sono usciti insieme in esterna, con la stessa Gemma che ha invitato Maurizio a passare del tempo insieme. Dal canto suo, l’uomo ha ammesso di ricambiare l’interesse per la donna, tanto da aver rivelato di aver fatto addirittura 300 km per uscire insieme a Gemma. Il cavaliere, infatti, è stato messo sotto torchio da Tina, che inizialmente ha mosso l’idea che l’uomo non fosse realmente interessato a Gemma, ma quando Maurizio ha risposto di aver mollato una partita a Pistoia per raggiungere la dama, l’interesse dell’uomo è apparso decisamente palese. Imbeccato da Gianni, ha ammesso di non essere attratto esteticamente dalla Galgani, pur ritenendola una bella donna, ma di essere molto interessato a lei sotto il punto di vista emotivo e intellettivo, ritenendo la dama una donna molto colta. Sembra esserci della chimica, dunque, tra i due protagonisti del Trono Over, anche se chiaramente è ancora presto e la loro frequentazione è solo agli inizi. L’uscita tra i due comunque è andata molto bene, c’è stata una bella sintonia e la serata è terminata con un bagno in piscina: come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera e Gemma e Maurizio sono sicuramente partiti col piede giusto ma non saranno tutte rose e fiori. Infatti il cavaliere dirà di non provare nulla per la Galgani e sarà accusato di mentire.

Maurizio Uomini e Donne lavoro

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, che si sono fatti molte domande su di lei. Alcuni dettagli sono stati forniti dallo stesso diretto interessati, come ad esempio la sua età, diventata un argomento di discussione a causa dei commenti di Tina, che non ha nascosto la sua disapprovazione per la differenza d’età tra i due. Un’altra curiosità palesata dagli utenti è che lavoro fa Maurizio di Uomini e Donne e la risposta è che l’uomo è un imprenditore in ambito sportivo, ex direttore della Capannina di Forte dei Marmi e oggi responsabile marketing del Pistoia Basket. Sui social si sta parlando moltissimo del nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi e i fan si stanno dividendo tra chi vede di buon grado la sua frequentazione con Gemma e chi invece la condanna, per diversi motivi. La differenza d’età, sottolineata anche dalla Cipollari, è sicuramente un argomento di dibattito molto presente, ma molti spettatori hanno sottolineato anche alcuni doppi sensi e commenti un po osé fatti dalla storica dama durante l’esterna, trovando un po’ fuori luogo questo comportamento della dama, che secondo molti non ha offerto il lato migliore di sé.