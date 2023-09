Paolo Galimberti compagno di Alfonso Signorini FOTO

Chi è Paolo Galimberti compagno del conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini: la crisi e la suggestione matrimonio

Si chiama Paolo Galimberti il compagno di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello e uno dei volti più celebri dello star system italiano. Il direttore del settimanale Chi è molto riservato sulla propria vita privata, negli anni ha sempre cercato di custodire ermeticamente la propria sfera personale, ma talvolta alcune informazioni vengono comunque fuori, specialmente quelle relative a un amore lungo 20 anni. Alfonso e Paolo stanno insieme da tanto, dai primi anni Duemila, anche se proprio lo scorso anno i due hanno attraversato una profonda crisi, da cui però sono usciti alla grande. Alfonso Signorini ha avuto modo di parlare a Verissimo della sua storia d’amore, confessando che lui e il suo compagno vivono due vite parallele e molto autonome, ognuno ha la propria casa, ma poi quando passano insieme il loro tempo riescono a sentire il grande legame che li unisce. Dopo la crisi superata, è spuntata anche la suggestione matrimonio, a cui lo stesso Alfonso Signorini non ha chiuso le porte. Sono pochissime le apparizioni pubbliche dei due, qualche scatto dei paparazzi, quasi nessuno sui social, tanta è la voglia di mantenere serrato il buco della serratura da cui spiare sulla vita privata di Alfonso Signorini. Paolo Galimberti è però un personaggio noto, un ex senatore della Repubblica, che ha fatto carriera con Silvio Berlusconi a Forza Italia in politica, e che nella vita è anche un imprenditore, un punto di riferimento da anni nel suo campo. Il compagno del conduttore del Grande Fratello è nato nel 1968 e proprio negli anni Novanta inizia la sua carriera imprenditoriale, divenendo presidente dei giovani di Confcommercio e facendosi strada in Euronics, dove la sua famiglia occupava un ruolo importante. La sua carriera politica invece si colloca negli anni Dieci del 2000: nel 2013 Galimberti viene eletto senatore e arriva a ricoprire anche la carica di Vice Presidente Tesoriere in Lombardia. Nel 2018 è scaduto il mandato del brianzolo, che è tornato a occuparsi della sua attività di imprenditore, che ha vissuto molti momento importanti, come la nomina di Consigliere Nazionale dell’Economia e del Lavoro dal 2010 al 2012 e quella di membro del Board di Euronics International nel 2006.

Alfonso Signorini figli

Una ricerca molto diffusa riguardo la vita privata di Alfonso Signorini è quella relativa ai figli. È molto frequente che gli utenti cerchino questa informazioni, ma sono destinati a rimanere delusi perché a tal proposito non c’è molto da dire. A quanto risulta, Alfonso Signorini non ha figli e il tema non è certamente caldo per il conduttore, che come detto ha sempre tenuto la propria sfera personale lontana dai riflettori, per cui si è sbilanciato di rado su argomenti così privati. Tutto ciò che si sa sulla vita personale del giornalista è il suo lungo e saldo amore con Paolo Galimberti, capace di superare anche fasi difficili, per il resto, nonostante le sue incursioni frequenti nelle vite degli altri, Signorini lascia poco spazio per far conoscere la propria.