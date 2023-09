Rebecca Staffelli genitori chi sono: dopo anni allo scoperto

Chi sono i genitori di Rebecca Staffelli: il padre è un simbolo di Striscia la notizia, sua madre una vecchia conoscenza della televisione

Una delle novità della nuova edizione del Grande Fratello è sicuramente Rebecca Staffelli, inviata social che ha preso il posto di Giulia Salemi. La giovane è una figlia d’arte, i suoi genitori sono volti noti della televisione. Molto famoso è suo padre, Valerio Staffelli, uno dei visi iconici di Striscia la notizia. Originario di Milano, il padre di Rebecca esordito nel mondo della radio sul finire degli anni Settanta, facendosi poi strada anche in televisione e al cinema, fino a che, negli anni Novanta, non arriva la svolta della sua vita: Striscia la notizia. Nel programma di Antonio Ricci, Valerio Staffelli diventa celebre come inviato addetto alla consegna del Tapiro d’oro, il premio satirico che lo show assegna a persone protagoniste di comportamenti particolari, ai limiti del negativo e spesso condannabili, e le cui consegne sfociano di tanto in tanto anche in situazioni spiacevoli, se non pericolose. Oltre alla sua esperienza a Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha ideato e condotto la trasmissione Al vostro posto su Radio 24, ha preso parte a diverse film e a puntate singole di Camera Cafe e Casa Vianello. Il padre dell’inviata social del Grande Fratello è anche collaboratore, come giornalista, de Il Carabiniere, la rivista ufficiale dell’arma. Anche la madre della spalla di Alfonso Signorini al GF vanta un passato in televisione: la mamma di Rebecca Staffelli è Matilde Zarcone, ex valletta di Domenica In. I due genitori della conduttrice radiofonica si sono conosciuti negli anni Novanta, sposandosi poi nel 1994 e allargando la famiglia con la nascita prima di Riccardo, e poi proprio di Rebecca nel 1998. Come anticipato, Matilde vanta un passato sulle scene, con una certa fama come showgirl grazie a Buona Domenica. Con la nascita dei suoi figli, però, la donna ha progressivamente abbandonato la carriera, decidendo di dedicarsi alla sua famiglia. Oggi, Matilde e Valerio sono ancora molto uniti e innamorati e si godono il successo della loro figlia Rebecca, che col Grande Fratello si sta consacrando.

Rebecca Staffelli chi è

Classe 1998, la giovane conduttrice ha 25 anni ed è oggi un’affermata influencer e conduttrice sia radiofonica che televisiva. Rebecca è nata il 21 maggio a Roma e sin da giovane ha cominciato a impegnarsi in ambito lavorativo, aprendo su YouTube il canale Made in Becky dove discorreva della sua vita quotidiana e degli argomenti che la appassionano. Il primo ruolo televisivo arriva nel 2018, con la trasmissione del programma Colpi di tacchi su La5, dopo di ché sono arrivate anche l’esperienza al cinema, nel film Din Don 2, e quella in radio, dove la ragazza si è affermata grazie al suo lavoro su Radio 105. Ora, per Rebecca Staffelli è arrivato il momento del grande salto, grazie all’avventura al Grande Fratello. Per ciò che riguarda la sua vita privata, la figlia dell’inviato di Striscia la notizia è fidanzata con Alessandro Basile, anche lui noto volto televisivo, a causa della partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore nel 2015, e dj e producer musicale. I due si sono fidanzati nel marzo 2018, tra loro intercorre un’importante differenza d’età, visto che l’uomo è più grande di 15 anni, ma ciò non ha frenato il lo amore. Nel 2020, Alessandro ha chiesto a Rebecca si sposarlo e al momento si attende ancora per il matrimonio dei due.