Carolina Kostner oggi che fine ha fatto: marito vip e sogno figli

Che fine ha fatto Carolina Kostner, campionessa ed ex di Alex Schwazer, concorrente del Grande Fratello 2023: il sogno

Una delle coppie più celebri dello sport italiano è stata quella composta da Alex Schwazer e Carolina Kostner, due campioni olimpici italiani, rispettivamente nella marcia e nel pattinaggio artistico. I due sono stati insieme fino al 2012, anno in cui è arrivata la rottura ed è cominciata la lunga lotta dell’attuale concorrente del Grande Fratello col doping. Anche la pattinatrice è finita al cento delle indagini per il caso relativo all’ex fidanzato, ma ha potuto proseguire la sua carriera, riuscendo a chiudere quel capitolo e a portare a casa altri trionfi come i bronzi ai campionati mondiali ed europei. Oggi, Carolina Kostner ha 38 anni e la sua carriera è in bilico a causa di diversi infortuni che l’hanno limitata negli ultimi anni: dal 2018 l’ex fidanzata di Schwazer ha dovuto convivere con diverse problematiche fisiche, che l’hanno portata a rinunciare alle Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022. In attesa di capire se sportiva si ritirerà o meno dalle scene, la vita di Carolina Kostner negli ultimi mesi è andata avanti ed è rimasta indissolubilmente legata al pattinaggio sul ghiaccio. A febbraio la donna è stata protagonista dell’evento Cinema on ice, in cui, insieme ad altri campioni di pattinaggio, si è esibita al PalaVela di Torino sulle colonne sonore di film famosissimi. Se andiamo spulciare il profilo Instagram della Kostner, troviamo moltissimi video e foto che la vedono protagonista sui pattini, segno che il grande amore per lei non è assolutamente destinato a finire. Anche senza competizioni, il pattinaggio rimane protagonista della vita di Carolina, ma nella sua testa c’è anche il pensiero di diventare mamma e di mettere su famiglia. Solo il tempo, invece, dirà che ne sarà della carriera della pattinatrice: negli ultimi tempi Carolina ha continuato ad allenarsi, ma a ritmo ridotto rispetto al passato, e deve ancora decidere se riprendere o meno le competizioni. A Milano 2026, le prossime Olimpiadi invernali, comunque la campionessa ci sarà come ambasciatrice, mantenendo un legame solido con la sua vita sportiva.

Carolina Kostner marito e figli

Carolina Kostner ha raccontato di apprezzare il tempo in più da poter dedicare agli affetti. Con gli infortuni che negli ultimi anno l’hanno fermata, la donna ha avuto modo di pensare al proprio futuro e tra i progetti in cantiere c’è anche quello di mettere su famiglia e di diventare mamma. Dopo la rottura nel 2012 con Alex Schwazer, la pattinatrice ha ritrovato l’amore anni dopo con Fabrizio Vittorini, fisioterapista che è stato al fianco della campionessa nelle Olimpiadi del 2018. Il compagno di Carolina Kostner è originario dell’alto Lazio, ha qualche anno in più della donna e il loro amore è sbocciato proprio dopo l’esperienza olimpionica. I due ancora non sono sposati e non hanno figli, ma la pattinatrice è stata chiara, procreare è uno dei suoi pensieri fissi. Nel 2022 l’ex di Schwazer è diventata zia, potendo assaporare la gioia che porta una nascita, e ora sogna di diventare lei stessa mamma, coronando il suo amore solido e sereno con Fabrizio Vittorini.