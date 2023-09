Ciro Uomini e Donne over chi è età: cambio vita

Chi è Ciro di Uomini e Donne Over, 79 anni, cavaliere di origini napoletane: pronto a tutto per cambiare vita

Ciro è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, un vero e proprio uragano che con la sua energia ha immediatamente conquistato il pubblico del dating show di Canale 5. Il cavaliere è originario di Napoli, ha 79 anni e ha raccontato di essere giunto nel programma per divertirsi e trovare una compagna dopo aver perso qualche anno fa la moglie. Nel parterre ha raccontato a grandi linee le esperienze che ha avuto nella vita: a 15 anni l’uomo ha fatto il venditore ambulante, mentre a 18 ha cominciato a vendere usando i mezzi e potendosi spostare di più. All’età di 33, poi, il cavaliere campano è entrato a lavorare all’Alfasud, dove è rimasto per ben 25 anni, fino alla pensione. Per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, Ciro di Uomini e Donne Over ha raccontato di aver conosciuto sua moglie quando entrambi erano giovanissimi: lui aveva 18 anni, mentre la donna ne aveva 14 e i due sono fuggiti insieme per coronare il loro amore. La loro è stata una grandissima storia: insieme i due hanno avuto ben cinque figli, tutti si sono sposati e oltre che nonno, l’uomo è addirittura diventato bisnonno, e oggi ha un gran numero di nipoti e una famiglia molto ampia.

Ciro Uomini e Donne over vedovo

Quando hanno raggiunto i 25 anni di matrimonio, Ciro e sua moglie si sono rinnovati le promesse con una grandissima cerimonia e hanno fatto un bel viaggio di nozze in giro per l’Italia. I due sono stati insieme per ben 54 anni, fino a che la donna non è venuta a mancare all’età di 70 anni. Dopo cinque anni passati in solitudine, Ciro ha deciso di rimettersi in gioco e di cercare una nuova compagna a Uomini e Donne. La prima donna che l’uomo ha conosciuto è stata Carmela, anche se inizialmente non l’ha riconosciuta nel parterre e alla domanda se le fosse simpatica, Ciro di Uomini e Donne over ha risposto che tutte le donne gli stanno simpatiche. Dopo questo siparietto, ha dimostrato una grande voglia di viversi questa esperienza e ha ballato con Carmela, dama originaria della Puglia. La donna ha raccontato di amare il ballo, in particolare la mazurka e il valzer, e alla domanda di Maria se sapesse eseguire queste danze, si è detto pronto a fare tutto. Detto, fatto: il cavaliere campano si è immediatamente gettato nel ballo, conquistando definitivamente il pubblico di Canale 5. Come anticipato in apertura, Ciro ha sin da subito fatto breccia nel cuore dei fan e sui social è pieno di commenti a sostegno dell’uomo, particolarmente apprezzato per l’energia positiva che ha portato nel parterre. Vedremo, col tempo, se l’uomo riuscirà finalmente a perseguire il suo obiettivo, ovvero trovare una nuova compagna di vita dopo aver perso quella che è stata sua moglie per oltre cinquant’anni, chiaramente una figura importante nella vita dell’uomo. Sicuramente, Ciro di Uomini e Donne over ha dalla sua la simpatia e la voglia di mettersi in gioco, nonché il sostegno del pubblico che già impazzisce per lui.