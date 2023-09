Paolo Masella Grande Fratello chi è Instagram: ha mentito

Chi è il concorrente del Grande Fratello 2023 Paolo Masella: la curiosità dei social, il rapporto con la madre e il lavoro da macellaio

Tra i concorrenti nip che si stanno maggiormente mettendo in mostra in questa edizione del Grande Fratello 2023 c’è Paolo di cognome Masella. Il ragazzo ha 25 anni, è originario di Roma, dove è nato nel dicembre del 1997 sotto il segno del Sagittario, ed è diventato un grande simbolo del programma di Canale 5, perché in questa edizione rinnovata, che ha visto un ritorno parziale agli inizi con il rientro dei partecipanti non famosi, Paolo è stato il primo a entrare fisicamente in Casa. Parlando di sé, il gieffino ha raccontato di essere poco avvezzo ai social, di amare fare tardi la sera, anche se la mattina deve alzarsi presto, e di essere appassionato sia di musica che di tatuaggi. Il Gf non è il sogno di una vita per Paolo, che non ha un profilo Instagram, nè Twitter, ma si tratta di una grande opportunità. Il suo sogno è quello di permettere a sua madre di non lavorare più e magari di farla viaggiare un po’ e la vittoria del reality potrebbe sicuramente aiutarlo a coronare questo obiettivo. I viaggi, tra l’altro, sono un’altra grande passione del concorrente romano del Grande Fratello 2023, che negli ultimi anni ha cominciato a girare il mondo da solo così da ammirare le bellezze del pianeta. Per ciò che riguarda la sua famiglia, Paolo, come si evince anche dalle sue parole, è legatissimo a sua mamma, con cui è cresciuto dopo il divorzio dei genitori. Il ragazzo ha anche una sorella, che si è sposata nel 2021 e che ha dato alla luce nel 2022 una figlia, così da rendere il concorrente del GF zio. Per ciò che concerne la sfera sentimentale, invece, Paolo si è dichiarato single, senza grosse pretese di trovare l’anima gemella, volendo preservare il suo spirito libero. Nel tempo libero, il ragazzo ama andare in palestra e uscire con gli amici, che si porta avanti fino dall’infanzia e con cui passa molto tempo. La particolarità che ha colpito maggiormente di Paolo è il suo non aver dichiarato di fare anche il modello oltre a curare l’attività di famiglia, come rivelato da alcuni esperti di gossip che credono che abbia mentito per sembrare meno famoso.

Paolo Masella lavoro e dove abita

Paolo è originario di Roma e nella Capitale vive e lavora, portando avanti quella che è stata la macelleria del nonno. Il concorrente del Gf è, quindi, un macellaio, ma chiaramente ora, con questa esperienza televisiva, molte cose potrebbero cambiare nella sua vita. Già nella prima settimana di reality, Paolo si è messo molto in mostra, facendo parlare di sé per alcuni episodi avvenuti nella Casa. Quello che ha fatto più clamore è sicuramente relativo al suo commento sulla città di Napoli, con il gieffino che ha confessato di non ritenere il capoluogo campano una città d’arte e di non capire quali possano essere le bellezza di Napoli. Un altro passaggio che ha fatto molto parlare sui social è stato quello relativo a Giselda, che Paolo ha nominato, confessando di provare del disagio quando si trova con lei, perché il romano è convinto che la sua coinquilina abbia un debole per lui e la sua nomination è stata fatta per non creare fraintendimenti. Insomma, la prima settimana di Paolo Masella al Grande Fratello è stata scoppiettante, in attesa di conoscerlo ancora meglio durante la sua permanenza in Casa.