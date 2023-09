Rosy Chin chi è: la cinese del Gf è figlia d’arte

Rosa Chin concorrente del Grande Fratello 2023 è di origini cinesi: 38 anni, ha tre figli e un marito collega.

Rosy Chin è una delle concorrenti più apprezzate della nuova edizione del Grande Fratello 2023. La partecipante al reality di Canale 5 ha origini cinesi ma è cresciuta a Milano dove è nata il 3 novembre del 1985 sotto il segno dello Scorpione. I genitori della gieffina sono arrivati dall’Oriente in Italia e si sente appartenente a entrambe le culture che fanno parte della sua anima. Di lavoro Rosy Chin fa la food blogger, è creator per Giallo Zafferano e possiede un ristorante di sushi che si chiama Yokohama Sushi Restaurant e si trova in Via del Pantano 8. La cucina è quindi una parte dominante della vita della cinese, eppure, come lei stessa ha raccontato proprio all’interno della Casa, il prima e dopo di Rosy Chin a livello fisico ha assunto un ruolo cruciale nella sua vita. Per anni la food blogger ha avuto problemi di alimentazione, soffriva di bulimia e mangiava senza controllo per non pensare ai vari problemi che la affliggevano, come il bullismo e l’emarginazione, non riuscendo a controllarsi. Poi la chef col tempo ha imparato a gestire le sue problematiche col cibo e non solo le ha risolte, ma ha reso l’alimentazione parte fondamentale della sua vita, come testimoniano le sue attività lavorative.

L’arte della ristorazione, d’altronde, è una questione di famiglia per la donna, visto che anche suo padre ha un locale di cucina cinese che è diventato molto popolare, definito antesignano sul fronte del pesce crudo introducendo a Milano la cucina tipica orientale rendendola una must. Il padre di Rosy Chin si chiama Chung Kuang, chef molto noto. La concorrente del Grande Fratello 2023 è letteralmente cresciuta nel ristorante dei suoi e ha ereditato le due parti della sua cultura, quella orientale e quella occidentale, finendo per fonderle nel suo stesso ristorante, che è diventato molto famoso a Milano, tanto che, appare anche in una puntata della serie The Ferragnez, nello specifico quando Fedez ci va insieme a sua nonna. Su Instagram Rosaly Chin vanta quasi 400.000 followers e qui possiamo vedere molti scatti della vita della gieffina, tra cui anche alcuni relativi alla sua sfera privata.

Rosy Chin marito e figli

Per ciò che concerne la sua vita sentimentale, Rosy Chin ha un marito collega: è sposata con Paolo La Quosta dal 2018, il matrimonio è avvenuto l’8 agosto di quell’anno. La food blogger è mamma di tre figli, due maschi e una femmina di cui non si conoscono i nomi di battesimo nè l’età, dovrebbero comunque frequentare la scuola media e il liceo. Anche Paolo, marito di Rosy del Gf, è uno chef, grande appassionato di cucina orientale ed è proprietario insieme alla moglie del ristorante Yokohama Sushi.

Sui social la famiglia si mostra sempre molto felice e tra le attività preferite della coppia e dei loro figli c’è sicuramente il viaggiare. Guardando il profilo social della gieffina di origini cinesi, si trovano spesso lunghe descrizioni sotto i post in cui sottolinea l’amore che prova per suo marito e la loro prole. Questa al Grande Fratello 2023 non è la prima esperienza televisiva per la chef, che come detto è già apparsa in quell’episodio sopracitato di The Ferragnez, ma ha anche fatto delle comparsate in programmi come È sempre mezzogiorno e Camper in viaggio. Fin dalla prima settimana di permanenza nella Casa, la si è subito messa in mostra, diventando una delle concorrenti più commentate sui social.