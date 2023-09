Aurora Uomini e Donne Over chi è cognome Instagram: drammatica scoperta

Chi è Aurora Tropea 53 anni dama del Trono over di Uomini e Donne: come ha affrontato la malattia e il caso foto su Instagram

Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne è Aurora Tropea, bionda dama al centro delle dinamiche del parterre del programma di Maria De Filippi. La donna ha 53 anni, è nata il 14 marzo del 1970, è di origini toscane, di Livorno, ed è la proprietaria del negozio di tessuti dal nome L’officina del cuore, localizzato a Roma, nel quartiere di Montesacro. Aurora non è una new entry di questa edizione di Uomini e Donne, ma già qualche anno fa era nel programma. Nella stagione 2020-2021 la dama ha avuto un percorso all’intento del programma che l’ha portata ad avvicinarsi a diversi cavalieri, tra cui Jean Pierre, Biagio Di Maro e Giordano Martelli, con cui c’è stata anche una polemica per una presunta truffa fatta dall’uomo ai danni della donna. Un’altra conoscenza importante per la donna è stata quella con Giancarlo, finita però in una dolorosa rottura.

Dopo l’addio allo show, nel febbraio 2023 Aurora ha fatto ritorno nel parterre del programma condotto da Maria De Filippi non senza polemiche e liti con Gianni Sperti. Nonostante la lunga militanza nello show, Aurora non ha mai parlato granché della sua vita privata, tenendo per sé il proprio passato sentimentale e raccontando solo di aver avuto diverse difficoltà a conoscere nuovi uomini dopo la morte del padre. Non sappiamo dunque se è divorziata e probabilmente non ha figli. La partecipazione a Uomini e Donne l’ha aiutata in tal senso, ma l’imprenditrice romana è ancora alla ricerca della sua anima gemella nello show. In questa nuova stagione, Aurora di cognome Tropea è stata al centro di diverse controversie soprattutto a causa delle sue frequenti frizioni con Gemma, che risalgono anche a esperienze passate tra le due. L’ultima lite riguarda l’accusa mossa dalla Galgani nei confronti della collega romana di aver condiviso su Instagram una storia offensiva contro di lei. Alla lite si è aggiunto anche Gianni, che ha preso le parti di Gemma, e alla fine è dovuta intervenire anche Maria De Filippi a placare gli animi. Su Instagram la donna, presente col nickname @auroratropea, ha quasi 45.000 followers e dalla sua bio possiamo scoprire alcune passioni della donna, come quella per gli animali, per gli sport come il basket, per le moto e i viaggi in solitaria.

Aurora Uomini e Donne Over tumore

Come accennato in precedenza, dopo la prima esperienza, Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne nel febbraio 2023 e di ritorno nel parterre ha raccontato di aver vissuto momenti molto difficili, tra cui la scoperta di un tumore. La donna si è accorta del male grazie all’esecuzione di una mappatura dei nei e ne ha scoperto uno che celava un tumore maligno. Per fortuna l’intervento dei medici è stato tempestivo e il cancro non era cresciuto eccessivamente, altrimenti il rischio sarebbe stato addirittura quello di perdere una gamba.

Ora Aurora Tropea si è messa alle spalle quella brutta esperienza e col ritorno a Uomini e Donne si è rimessa in gioco, riprendendo a conoscere uomini. Di ritorno nel parterre, la dama romana si è avvicinata a Claudio C, senza però dare seguito a questa conoscenza. Il ritorno di Aurora ha letteralmente spaccato il web e i social, perché la donna si è resa protagonista di molte liti, soprattutto con Gianni e Gemma e in passato con Armando Incarnato. Gli utenti sperano di vedere presto la dama protagonista in altro modo, magari qualche conoscenza interessante come nella sua prima esperienza al dating show di Canale 5.