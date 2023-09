Diego Simeone chi è la moglie Carla Pereyra: “una ragazzina”

Chi è Carla Pereyra moglie dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone: il lavoro da imprenditrice e le figlie della ex modella

La moglie di Diego Simeone è Carla Pereyra, seconda moglie del Cholo dopo la fine del matrimonio con Carolina Baldini. L’inizio della relazione tra i due risale al 2014, Carla è stata una modella, originaria anche lei dell’Argentina, e oggi, a quanto si legge sulla sua biografia Instagram, si occupa di arredamento d’interni e ha un’impresa tutta sua. Simeone e Carla si sono sposati nel 2018, con una cerimonia che si è tenuta in Toscana, e hanno allargato la propria famiglia con la nascita di Francesca e Valentina, le due figlie della coppia, che popolano spesso il profilo social della madre. La donna è di ben 19 anni più giovane del marito e i due vivono a Madrid, in un lussuoso complesso chiamato La Finca de Pozuelo de Alarcón, una zona esclusiva che condividono con personaggi famosi e atleti. Di lavoro la moglie di Diego Simeone è imprenditrice e arredatrice d’interni: Carla Pereyra unisce la sua passione per la moda con la sua impresa immobiliare, nella quale la coppia investe milioni di euro. Infatti è proprietaria dell’azienda Carpesim SL che si occupa di affittare, acquistare, costruire e restaurare case ed edifici situati in zone lussuose di Madrid. La donna è stata involontariamente al centro del gossip qualche mese fa quando Shakira decise di trascorrere una breve vacanza con i figli proprio con la moglie di Diego Simeone e le sue bambine. Secondo il programma “Fiesta”, in onda su Telecinco, e il quotidiano “ La Vanguardia ”, la cantante ha scelto di andare in Repubblica Dominicana dopo la rottura con Piqué e l’addio a Barcellona. A quanto pare entrambe avrebbero stretto amicizia durante la permanenza di Shakira in Spagna.

Diego Simeone figli

Come anticipato, prima del matrimonio con Carla Pereyra, Diego Simeone è stato sposato con Carolina Baldini, madre dei primi tre figli del Cholo. La storia d’amore tra i due non è finita nel migliore dei modi: la loro separazione risale al 2008, dopo dieci anni di matrimonio, eppure i due continuano ancora a beccarsi, mostrando che le scorie che hanno portato alla rottura sono ancora evidenti. Diego e Carolina insieme hanno avuto ben tre figli: tutti maschi, Giovanni, Gianluca e Giuliano, e tutti pronti a seguire le orme del papà nel mondo del calcio. Il più celebre dei figli del Cholo Simeone è senza dubbio Giovanni, detto appunto il Cholito, uno degli eroi dello scudetto del Napoli. L’attaccante dei partenopei è nato nel 1995 ed è arrivato in Italia grazie al Genoa, vestendo le maglie di Fiorentina, Cagliari e Verona prima di passare al Napoli e vincere in azzurro lo storico scudetto dello scorso anno. Gianluca è invece nato nel 1998, gioca anche lui attaccante come il fratello Giovanni, ma ha avuto meno fortuna, vivendo finora la sua carriera tra l’Argentina e la Spagna. Infine, Giuliano è il più giovane dei figli che il Cholo ha avuto con la sua prima moglie: è nato nel 2002 e come i fratelli fa l’attaccante. Giuliano ha avuto anche modo di lavorare con suo padre, visto che nel 2021 è andato a giocare nelle giovanili dell’Atletico Madrid, esordendo anche in prima squadra. Oltre ai tre calciatori figli di Carolina Baldini, come detto il Cholo Simeone ha avuto anche due figlie, Francesca e Valentina, nate dalle seconde nozze con Carla Pereyra.